Таисию Повалий наказали за поддержку России: ВАКС конфисковал у предательницы BMW и права на 9 песен

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение наказать певицу-предательницу Таисию Повалий, проживающую на территории РФ и поддерживающую кровавую войну на Родине. Учреждение поддержало заявление Министерства юстиции против артистки, применив к ней санкции.

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Об этом идет речь на официальном сайте ВАКС. В сентябре Минюст анонсировал наказание для Повалий, которая называет захватнические действия России на территории Украины "освобождением". Таким образом, антикоррупционный суд конфисковал у исполнительницы в рамках закона "О санкциях" автомобиль BMW, 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.; домовладение общей площадью 101 кв.

Кроме того Повалий лишили прав на музыку и текст 9 произведений: "Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро". Как указано в постановлении, апелляцию предательница или ее представитель могут подать в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня оглашения решения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Верховная Рада приняла в основу законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Теперь Украина сможет лишить таких пропагандистов, как Таисия Повалий и Ани Лорак, звание народных артисток. Подробности – в нашем материале.

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