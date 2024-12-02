'Ответ очень прост'. Коллега Ани Лорак и Таисии Повалий одним словом объяснил, почему они предали Украину

Мирослав Кувалдин, известный музыкант, который в начале полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ, резко высказался об Ани Лорак и Таисии Повалий, которые, несмотря на российскую агрессию по отношению к Украине, продолжают жить и выступать в РФ. Артист уверен, что они предали Родину из-за материальной выгоды.

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Об этом Мирослав Кувалдин рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, ощущение Родины, совесть и родные в Украине – все "перекрывается этими бумажками".

Лидер группы The ВЙО, который в свое время выступал на одних концертных площадках с певицами, отвечая на вопрос, почему они приняли решение остаться в России, заявил: "Ответ очень прост: деньги. И не надо далеко ходить и что-то придумывать. Это первое, чем сатана обольщает слабые души. А совесть? Родственники? Украинские корни? Родина? Все это просто перекрывается этими бумажками. Ну, есть такие люди, ничего не поделаешь. Принесло ли это решение счастья этим двум женщинам? Уверен, что нет. Говорят так: когда ты с сатаной заключаешь договор, проигрываешь уже с самого начала".

Ранее в интервью OBOZ.UA музыкальный продюсер Олег Боднарчук выразил надежду, что запроданка Таисия Повалий будет нести уголовную ответственность за то, что пытается от имени Украины оправдать преступления России на войне.

"У меня никогда не было никаких ожиданий от Таисии Повалий. Я вообще удивляюсь тем, для кого стала неожиданностью ее коллаборантская позиция, – рассказывал Олег Боднарчук. – Мы не знакомы с ней, но с артистом можно косвенно познакомиться через его репертуар. Если учесть песни Повалий, особенно те, которые она исполняет сейчас, то это песни инфузории-туфельки для амеб. Разве она когда-то поднимала в своих произведениях какие-то социальные, философские темы? Видели ли мы хоть что-то экспериментальное в ее исполнении? Это ресторанная певица есть, была и будет. Шансоньетка".

А первая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая резко высказалась о певице Ани Лорак. Исполнительница утверждает, что певице-изменнице безразлична судьба Украины, потому что она "человек без стержня".

"Ее так воспитал продюсер Юрий Фалеса, – заявила в интервью OBOZ.UA Алена Винницкая. – Все, что интересовало Каролину в жизни, – это быть певицей. Это человек без стержня, без политических убеждений. Я просто хочу петь! И мне безразлично, где петь. Все равно, для кого петь. Для Гитлера? Пожалуйста! И для Муссолини она бы выступила. "Оставьте меня в покое, я всего лишь певица", – такая позиция у нее была всегда. И потому у меня к ней нет претензий. Какой была, таковой и осталась. Ей плевать, что на ее Родине убивают людей".

Полное интервью с Мирославом Кувалдиным читайте здесь.

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