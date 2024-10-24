'Против чего мы воюем?' Сын Таисии Повалий из Европы отреагировал на конфискацию имущества у певицы

Сын певицы-путинистки Таисии Повалий, которая сейчас живет в РФ и хвастается российским паспортом, Денис Повалий возмутился решением Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) конфисковать личное имущество предательницы. Сейчас 41-летний мужчина живет в Европе, а именно в Испании, и оттуда планирует подавать апелляцию на постановление.

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Денис Повалий сообщил, что у него есть всего 5 дней, чтобы опротестовать решение ВАКС, и отметил, что этого ему мало. "Это такой намек, чтобы все сидели и молчали?" – написал он в своем Instagram.

Свое возмущение в соцсетях он составил из риторических вопросов, среди которых попытался оправдать свою опальную мать. "У нас есть 5 дней, чтобы подать апелляцию. Это такой намек, чтобы все сидели и молчали? Неужели только за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что он вызывает возмущение у многих, но, во-первых, его не разделяют все жильцы дома, который собрались "отжать", а во-вторых, возможно, все же чуть-чуть не там ищут настоящих коррупционеров?" – возмутился он.

Стоит отметить, что вопрос о конфискации имущества у Таисии Повалий подняло Министерство юстиции. Еще в сентябре Минюст анонсировал наказание для Повалий, которая называет захватнические действия России на территории Украины "освобождением". А уже в октябре ВАКС поддержал против нее санкции и взыскал имущество предательницы в пользу государства.

Всего у Таисии Повалий в рамках закона "О санкциях" в пользу государства взыскали автомобиль BMW, 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9,3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв.м, устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия, и лишили прав на музыку и текст до 9 произведений.

"Как можно одновременно бороться с советской символикой и действовать такими совковыми методами? Против чего тогда воюем? У меня только вопросы и никакого ответа..." – добавил Денис Повалий, который с начала полномасштабной войны РФ уехал в Европу.

Журналистка Алина Доротюк возмутилась реакцией сына изменницы и в Telegram коротко написала свое мнение по поводу его заявления: "Действительно, Денис, а против чего воюешь ты, сидя в Европе?"

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