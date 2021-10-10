Сын и внучка Чапкиса зажгли на 'Танцях з зірками'. Видео выступления

В шоу "Танці з зірками" выступил сын легендарного украинского танцора Григория Чапкиса – Грег. На паркет также вышла внучка Чапкиса Виттория.

Молодые люди своим танцевальным номером открыли шестой прямой эфир шоу в воскресенье, 10 октября. Сегодняшний выпуск на шоу посвящен кумирам.

В Instagram Чапкис-младший написал, что очень скучает за отцом и делает все, чтобы не подвести его. Он добавил, что еще год назад он с отцом был в судьях этого танцевального шоу.

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"Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданную тобой династию Чапкисов. Я так скучаю за тобой, папа, я знаю, что ты здесь рядом со мной на каждом этапе пути, и я не собираюсь подвести тебя. Я здесь, чтобы заявить о себе!" – писал он.

Добавим, что Грег живет и работает в США, а Виттория – в Италии. У них обоих свои школы танцев.

В третьем выпуске популярного шоу "Танці з зірками" показали танцевальный номер в честь памяти Григория Чапкиса. Хореограф появился на проекте как символ шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня 2021 года умер украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год.

18 июня 2021 года в Киеве попрощались с Чапкисом. Церемония похорон прошла в Национальной филармонии Украины.