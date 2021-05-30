Фото с тайной свадьбы Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс попали в сеть

В сети появились фото премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его новоиспеченной супруги Кэрри Саймондс, сделанные на их тайной свадьбе в Вестминстерском соборе.

Как передает Sky News, предполагается, что 33-летняя супруга британского премьера возьмет фамилию мужа и будет известна как Кэрри Джонсон. Отметим, что политику 56 лет, разница в возрасте пары – 23 года.

На одной из фотографий супруги стоят в саду на Даунинг-стрит. На Симондс – длинное белое платье и венок с цветами на голове, а на Джонсоне – темный костюм с синим галстуком и белым цветком в петлице.

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На другом фото политик предстал в более неформальном образе – в белой рубашке без пиджака и галстука.

Церемония состоялась в субботу, 29 мая. Для премьер-министра это уже третий брак.

О том, что Джонсон и Саймондс поженятся, стало известно в 2019 году – тогда пара обручилась на острове Мюстик на Карибах. Свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Поселились Джонсон и Саймондс в большой квартире с четырьмя спальнями на Даунинг-стрит, 11, в Лондоне.

У них есть годовалый сын Уилфред Лоури Николас, который родился 29 апреля 2020 года. Мальчика назвали в честь двух врачей, спасших премьеру жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения COVID-19.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июне 2020 года премьер-министр Великобритании Джонсон попал в дорожно-транспортное происшествие в Лондоне из-за участника протеста.