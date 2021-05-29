Премьер Британии тайно женился на подруге, которая моложе его на 23 года

Премьер Британии Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс, женщине, которая моложе его на 23 года. Церемония состоялась в субботу, 29 мая, в Вестминстерском соборе.

Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что церемония состоялась при участии священнослужителей и около 30 гостей.

По предварительной информации, гости были приглашены в последнюю минуту. О свадьбе сначала не знал никто, но за час до церемонии туристам сообщили, что церковь будет закрываться. После 13:30 лимузин, перевозивший невесту, выехал на площадь у главных западных дверей, в 300 метрах от оживленной станции Виктория.

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33-летняя Керри вышла, надев длинное я белое платье. Она решила не надевать фату. Молодожены прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после прочтения обетов.

Считается, что рядом стояла вооруженная полиция. Один из свидетелей сказал, что собор заблокировался на получасовую службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон и Саймондс поженились в 2019 году, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. У них есть общий сын.

Что известно о личной жизни Джонсона

В 1993 году женился на Марине Вилер. Они прожили вместе 25 лет. У Джонсона и Вилер четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор.

В 2009 году родилась внебрачная дочь Джонсона от искусствоведа Хелен Макинтайр. Жил со своей семьей в Ислингтоне на севере Лондона.