Премьер Британии тайно женился на подруге, которая моложе его на 23 года
Премьер Британии Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс, женщине, которая моложе его на 23 года. Церемония состоялась в субботу, 29 мая, в Вестминстерском соборе.
Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что церемония состоялась при участии священнослужителей и около 30 гостей.
По предварительной информации, гости были приглашены в последнюю минуту. О свадьбе сначала не знал никто, но за час до церемонии туристам сообщили, что церковь будет закрываться. После 13:30 лимузин, перевозивший невесту, выехал на площадь у главных западных дверей, в 300 метрах от оживленной станции Виктория.
33-летняя Керри вышла, надев длинное я белое платье. Она решила не надевать фату. Молодожены прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после прочтения обетов.
Считается, что рядом стояла вооруженная полиция. Один из свидетелей сказал, что собор заблокировался на получасовую службу.
Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон и Саймондс поженились в 2019 году, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. У них есть общий сын.
Что известно о личной жизни Джонсона
В 1993 году женился на Марине Вилер. Они прожили вместе 25 лет. У Джонсона и Вилер четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор.
В 2009 году родилась внебрачная дочь Джонсона от искусствоведа Хелен Макинтайр. Жил со своей семьей в Ислингтоне на севере Лондона.
В 2018 году развелся с Мариной Вилер и сейчас находится в отношениях с Керри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а теперь занимается только общественной деятельностью.
29 февраля 2020 пара объявила, что ждет ребенка. Сын Джонсона и Саймондс родился 29 апреля 2020 года. Джонсон назвал его Уилфред Лоури Николас, в честь двух врачей, которые спасли премьеру жизни, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения коронавирусом.