Премьер Британии женится на молодой подруге: стала известна огромная разница в возрасте и дата свадьбы

56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в следующем году женится на 33-летней возлюбленной Кэрри Саймондс. Пара уже разослала друзьям и родным открытки с датой проведения мероприятия – 30 июля 2022 года.

Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что Джонсон и Саймондс обручились в 2019 году, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пока неизвестно, где именно знаменитости будут отмечать радостное событие, но, по словам их друзей, масштабное мероприятие запланировано на 2022 год.

По предварительной информации, свадьба может пройти в загородном доме Джонсона в Бакингемшире, Англия. Кроме того, местом проведения может стать сафари-парк Kent's Port Lympne, в котором работает избранница премьер-министра.

Добавим, что Джонсон сделал предложение руки и сердца Саймондс, находясь в отпуске на Карибах. Пара живет в большой квартире с четырьмя спальнями на Даунинг-стрит, 11, в Британии. Ранее сообщалось, что Саймондс не сможет стать полноценной "первой леди", так как она не в браке с министром.

В 1993 году женился на Марине Уилер. Они прожили вместе 25 лет. У Джонсона и Уилер четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор.

В 2009 году родилась внебрачная дочь Джонсона от искусствоведа Хелен Макинтайр. Жил со своей семьей в Ислингтоне на севере Лондона.

В 2018 году развелся с Мариной Уилер и сейчас состоит в отношениях с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а теперь занимается только общественной деятельностью.

29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Сын Джонсона и Саймондс родился 29 апреля 2020 года. Джонсон назвал его Уилфред Лоури Николас, в честь двух врачей, спасших премьеру жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения коронавирусом.

Саймондс всерьез подумывала о кино и даже едва не получила роль в фильме "Искупление" (Atonement), но интерес к политике оказался сильнее, и об актерской профессии она решила забыть.

Она работала у министра внутренних дел Саджида Давида, а также у Джона Уиттингдейла, когда он занимал пост министра культуры.

В течение восьми лет она работала в пресс-офисе Консервативной партии, где спустя некоторое время стала руководителем пресс-службы.

В августе 2018 года стала работать в пиар-службе в Bloomberg, где занялась своим экологическим проектом "Живые океаны". В июне 2019 года вошла в команду Джонсона, когда он заявил о своем участии в выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 63-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женился на своей возлюбленной, которая младше него почти на 40 лет. 24-летнюю девушку зовут Эмма Крокдал – она работает фитнес-тренером.