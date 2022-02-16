'Суспільне' сняло Alina Pash с Евровидения-2022 из-за фейковой справки, она сыграла на опережение

Общественный вещатель принял решение о прекращении участия в национальном отборе на Евровидение 2022 Alina Pash. Певица, скорее всего, предусмотрела такое развитие событий, поэтому самостоятельно сняла свою кандидатуру за несколько часов до оглашения этой новости.

Информация о решении "Суспільного" появилась на странице главы правления Николая Чернотицкого в Facebook. Основанием для дисквалификации артистки стал официальный ответ от ГПСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас официально. Основанием для принятия такого решения оргкомитетом стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю", – сообщил Чернотицкий.

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Отметим, что речь идет о поддельной справке, которую Алина Паш предоставила создателям нацотбора. В ней говорилось, что певица якобы ездила в оккупированный Россией Крым через КПВВ "Чаплинка".

В "Суспільному" добавили, что победительница конкурса выразила согласие по поводу принятого решения. Также в сообщении говорится, что члены правления могут выбрать нового представителя Украины на международном конкурсе.

Вероятнее всего, им станет рэп-коллектив Kalush Orchestra, занявший первое место по зрительским голосованиям и второе – в общем рейтинге, где учитывались оценки судей и количество смс с номером группы.

Следует отметить, что накануне Николай Чернотицкий публично заявил о заседании оргкомитета, на которое была приглашена и Алина Паш. Члены правления должны были объявить свое решение о сфальсифицированной справке, которую им предоставила команда победительницы конкурса.

Тогда глава "Суспільного" высказался, что "мошенники не могут представлять Украину".

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, одного из музыкантов Kalush Orchestra также заподозрили в нарушении правил конкурса, но группа смогла его оправдать.