В сети нашли "компромат" на участника Kalush Orchestra о поездке в Россию: музыканты ответили на скандал

Участник группы Kalush Orchestra, сопилкарьиз ВолыниТимофей Музычук в 2015 году публиковал свое фото, сделанное в Москве на фоне Кремля. В коллективе заверили, что поездку в Россию музыкант совершил еще до начала агрессии – в 2013-м.

Сообщения о том, что Музычук якобы "ездил в РФ в 2015 году", стали массово появляться в соцсетях 15 февраля. Некоторые паблики подавали эту информацию как доказанный факт. В аккаунте в Instagram в формате сторис основатель и солист Kalush Orchestra Олег Псюк пояснил ситуацию тем, что на группу специально начали "рыть" компромат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Очевидно, фронтмен группы, занявшей второе место на нацотборе на Евровидение-2022, связал попытку поднять скандал с историей вокруг поездки победительницы конкурса Alina Pash в оккупированный Крым в 2015 году.

Сам Музычук пояснил: в 2013-м он был в РФ дважды. Первый раз в соседнюю страну его привез певец Михаил Поплавский. Музыкант был одним из людей, которые создавали массовку и аплодировали на концерте поющего ректора. Во второй раз сопилкарьсам вышел на сцену.

"В 2013 году я действительно был в России на концерте у Михаила Поплавского. Просто хлопал, не выступал. И в том же году выступал в Краснодаре", – рассказал участник Kalush Orchestra.

После этого рэпер Псюк с сарказмом поблагодарил людей, которые "что-то роют и ищут". "Хотел бы вас попросить: у меня пес когда-то пропал, еще давно было. Не знаю, куда он подевался... Может, вы найдете мне пса. Зовут Рекс, черный", – пошутил лидер музыкальной группы.

Коротко о знаменитостях:

Kalush Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками являются Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист, ТС Килиммен и другие. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alina Pash заявила, что не против, чтобы Kalush Orchestra поехала на Евровидение-2022 от Украины вместе с ней. Отметим, что знаменитость победила на нацотборе (после чего стала героиней громкого скандала), а рэпер и его команда заняли второе место.