В сети нашли "компромат" на участника Kalush Orchestra о поездке в Россию: музыканты ответили на скандал

Дарья Дурова
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Скандал вокруг Kalush Orchestra
nosound
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Участник группы Kalush Orchestra, сопилкарьиз ВолыниТимофей Музычук в 2015 году публиковал свое фото, сделанное в Москве на фоне Кремля. В коллективе заверили, что поездку в Россию музыкант совершил еще до начала агрессии – в 2013-м.

Сообщения о том, что Музычук якобы "ездил в РФ в 2015 году", стали массово появляться в соцсетях 15 февраля. Некоторые паблики подавали эту информацию как доказанный факт. В аккаунте в Instagram в формате сторис основатель и солист Kalush Orchestra Олег Псюк пояснил ситуацию тем, что на группу специально начали "рыть" компромат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Информацию начали разгонять в интернет-сообществах без доказательств
Видео дня
Музычук делился фото на фоне Собора Василия Блаженного в Москве
Страница музыканта в российской соцсети

Очевидно, фронтмен группы, занявшей второе место на нацотборе на Евровидение-2022, связал попытку поднять скандал с историей вокруг поездки победительницы конкурса Alina Pash в оккупированный Крым в 2015 году.

Сам Музычук пояснил: в 2013-м он был в РФ дважды. Первый раз в соседнюю страну его привез певец Михаил Поплавский. Музыкант был одним из людей, которые создавали массовку и аплодировали на концерте поющего ректора. Во второй раз сопилкарьсам вышел на сцену.

"В 2013 году я действительно был в России на концерте у Михаила Поплавского. Просто хлопал, не выступал. И в том же году выступал в Краснодаре", – рассказал участник Kalush Orchestra.

В Kalush Orchestra пояснили скандал
Музычук играет на сопилке

После этого рэпер Псюк с сарказмом поблагодарил людей, которые "что-то роют и ищут". "Хотел бы вас попросить: у меня пес когда-то пропал, еще давно было. Не знаю, куда он подевался... Может, вы найдете мне пса. Зовут Рекс, черный", – пошутил лидер музыкальной группы.

Лидер Kalush Orchestra заявил, что недоброжелатели лучше бы нашли его пропавшего пса

Коротко о знаменитостях:

  • Kalush Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками являются Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист, ТС Килиммен и другие. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Олег Псюк
Участники Kalush Orchestra
Участник Kalush Orchestra на сцене

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alina Pash заявила, что не против, чтобы Kalush Orchestra поехала на Евровидение-2022 от Украины вместе с ней. Отметим, что знаменитость победила на нацотборе (после чего стала героиней громкого скандала), а рэпер и его команда заняли второе место.

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