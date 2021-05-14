Судья, который не наказал за пьяное вождение оскандалившуюся из-за Басты студентку, подал в отставку

Судья Владимир Карабань, который помог избежать ответственности за пьяное вождение 20-летней студентке Анастасии Константиновой, которая оскандалилась своими высказываниями про русского рэпера Басту, решил уйти с должности. Высший совет правосудия (ВРП) рассмотрит этот вопрос на заседании 27 мая.

Накануне на Карабаня поступила жалоба из-за этого инцидента. Теперь, вместо увольнения и наказания, его могут отправить в почетную отставку и назначить выплаты, сообщает Prosud.

Его дальнейшая судьба будет зависеть от решения членов ВРП. Отмечается, что они все же могут сначала рассмотреть жалобу на работу судьи.

Напомним, в прошлом году патрульные заподозрили Анастасию в пьяном вождении, однако тест на драгере она проходить отказалась. Тогда на нее составили административный протокол, но в суде, где работает ее мать Кристина с отчимом Виктором Кицюком, соответствующее дело закрыли.

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Анастасия ранее встала на защиту рэпера Басты, которого недавно заметили в Киеве и заявила, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.