Судья, который не наказал за пьяное вождение оскандалившуюся из-за Басты студентку, подал в отставку
Судья Владимир Карабань, который помог избежать ответственности за пьяное вождение 20-летней студентке Анастасии Константиновой, которая оскандалилась своими высказываниями про русского рэпера Басту, решил уйти с должности. Высший совет правосудия (ВРП) рассмотрит этот вопрос на заседании 27 мая.
Накануне на Карабаня поступила жалоба из-за этого инцидента. Теперь, вместо увольнения и наказания, его могут отправить в почетную отставку и назначить выплаты, сообщает Prosud.
Его дальнейшая судьба будет зависеть от решения членов ВРП. Отмечается, что они все же могут сначала рассмотреть жалобу на работу судьи.
Напомним, в прошлом году патрульные заподозрили Анастасию в пьяном вождении, однако тест на драгере она проходить отказалась. Тогда на нее составили административный протокол, но в суде, где работает ее мать Кристина с отчимом Виктором Кицюком, соответствующее дело закрыли.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
Анастасия ранее встала на защиту рэпера Басты, которого недавно заметили в Киеве и заявила, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.
Стало известно, что девушка якобы является дочерью бывшего сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, а отчимом Насти до недавнего времени был судья Печерского районного суда Виктор Кицюк.
В декларации ее предполагаемой матери, Кристины Константиновой, говорится, что семья прописана в Северодонецке, а проживает в доме под Киевом.
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко категорично отреагировали на скандал с их студенткой Анастасией Константиновой, которая "прославилась" высказываниями о российском рэпере Басте, и подчеркнули важность репутации учреждения.