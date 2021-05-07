Что известно об оскандалившейся из-за Басты студентке: родом с Донбасса, а живет в огромном доме под Киевом

Студентка КНУ имени Тараса Шевченко Анастасия, которая попала в скандал из-за российского рэпера Басты, вместе со своей семьей прописана в Северодонецке.

Об этом свидетельствует декларация судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой, которую ранее назвали предпологаемой матерью девушки (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Согласно документу, в собственности Константиновой есть квартира площадью 149 кв. м. Она приобрела ее в 2012 году, но сразу же переписала на свою мать Елену Андреевну Константинову.

Также известно, что Анастасия вместе с семьей проживает под Киевом, в населенном пункте Вита-Почтовая, где у них дом площадью 260 кв. м с отдельной баней и беседкой. Задекларированная стоимость – 2800000 грн.

Ранее стало известно, что девушка якобы также является дочерью бывшего сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, а отчимом Насти до недавнего времени был судья Печерского районного суда Виктор Кицюк.

Напомним, что студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия ранее встала на защиту российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), которого недавно заметили в столице. Девушка заявила, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.

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