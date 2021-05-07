Скандальную дочь киевской судьи 'отмазали' за нетрезвое вождение – СМИ

Предполагаемую дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасию, которая оскандалилась заявлением о Крыме и приезде российского рэпера Басты в Украину, останавливали пьяной за рулем, но она так и не ответила перед законом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Евгения Моторевская, опубликовав скриншоты постановления суда (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

По информации журналистки, девушку "с явными признаками алкогольного опьянения" остановили патрульные в 2020 году. Тогда на нее составили административный протокол, но в суде, где работает ее мать с отчимом Виктором Кицюком, соответствующее дело по этому инциденту закрыли.

"Коллега ее родителей, другой судья Карабань девушку наказывать не стал. Дама даже не смогла прийти в суд, только предоставила письменные объяснения. Указала, что на машине не ехала, а только грелась в ней, а перевозбужден была – потому что поссорилась с парнем", – рассказала Моторевская.

Она также добавила, что проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием вещества не была. Судьи этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело.

Ранее стало известно, что Анастасия якобы является не только дочерью судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой, но и бывшего офицера СБУ Анатолия Тарасюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что студентка КНУ имени Тараса Шевченко Анастасия родом с Донбасса, а живет в огромном доме под Киевом.