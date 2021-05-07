Киевская студентка защитила Басту и оскорбила украинцев: Крым не наш, смиритесь с этим, бл*ть

Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия попала в скандал из-за того, что встала на защиту российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), которого недавно заметили в столице. Девушка заявила, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.

Соответствующее видеообращение киевлянка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и ролик, доскролльте новость до конца). О ситуации рассказала волонтер Анна Исламова в Facebook.

"Угомонитесь! Он – артист. То, что он выступал в Крыму, ничего не значит. Он (Крым) уже не наш, смиритесь с этим, бл*ть", – заявила Анастасия.

Затем девушка оскорбила украинцев и назвала народ "быдлом и позором". По мнению студентки, в Украину давно не приезжают "нормальные исполнители".

"Кого нам слушать? Наше украинское дер**о слушать? Я не вывожу, у меня уши вянут от этого дер**а. Просто дикари", – добавила Анастасия.

Как написал активист Михаил Жернаков в Facebook, девушка на видео – дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Также ранее стало известно, что рэпер Баста планировал провести концерт в Киеве, который должен состояться летом 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, охранники российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), который находится в Киеве, пыталась избить украинца, который спросил у певца о посещении им оккупированного Россией Крыма.