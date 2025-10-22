Суд избрал меру пресечения Андрею Билоусу, которого обвинили в домогательствах к студенткам

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для экс-режиссера Молодого театра Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей два месяца, до 17 декабря.

Видео дня

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Накануне прокурор по делу утверждал, что будет настаивать именно на содержании под стражей, и суд удовлетворил это ходатайство.

Сам Билоус отказался от комментариев после оглашения решения. Его адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, однако безрезультатно.

"Это первая в истории Украины история о харасменте, которая дошла до реального расследования и сообщения о подозрении", – сказала прокурор по делу Мария Вдовиченко в комментарии источнику.

Судебное заседание по избранию меры пресечения началось накануне, 21 октября, однако его отложили, чтобы сторона защиты ознакомилась с материалами производства.

Отметим, Билоусу объявили подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности – в изнасиловании и сексуальном насилии.

Режиссеру инкриминируют несколько тяжких преступлений:

Изнасилование, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим любое из преступлений, предусмотренных статьями 153-155 УКУ, или совершение таких деяний в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, или в отношении лица в связи с выполнением этим лицом служебного, профессионального или гражданского долга, или в отношении женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности (ч. 2 ст. 152 УКУ). Наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет. Групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УКУ). Наказывается лишением свободы от 7 до 12 лет. Совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица (ч. 1 ст. 153 УКУ). Наказывается лишением свободы до 5 лет. Сексуальное насилие, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим любое из преступлений, предусмотренных статьями 152, 154, 155 УКУ, или совершение таких деяний в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, или в отношении лица в связи с выполнением этим лицом служебного, профессионального или гражданского долга, или в отношении женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности (ч. 2 ст. 153 УКУ). Наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

По данным следствия, с 2017 года Андрей Билоус, используя свой авторитет и служебное положение как преподаватель и директор Молодого театра, систематически склонял студенток к половым отношениям без их добровольного согласия.

Следователи утверждают, что в период с марта 2018-го по апрель 2023 года он неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении пяти девушек, двое из которых были несовершеннолетними на момент преступлений.

Сам режиссер все обвинения отрицает.

21 октября Билоус отметил, что рад получить подозрение, ведь теперь может официально защищать себя в суде. В частности, он называет дело "заказной кампанией", направленной на его дискредитацию и уничтожение как руководителя, и утверждает, что никогда не наносил никому ни физического, ни морального вреда.

Что известно о скандале Билоуса

В январе 2025 года на платформе YouTube появилось анонимное видео, где девушка публично обвинила Андрея Билоуса в домогательствах. Она сообщила, что режиссер присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал сделать идентичные кадры. Впоследствии еще несколько женщин выступили с подобными заявлениями, поэтому полиция начала расследование, а театрального деятеля отстранили от преподавания в университете Карпенко-Карого.

Позже Билоус был отстранен от должности художественного руководителя Молодого театра, а 10 февраля было открыто уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера. Однако, несмотря на это, в марте он вернулся к руководящей роли. Тогда под дверью Молодого театра, а также КГГА, состоялся митинг с участием актеров учреждения культуры. Они хотели добиться справедливого наказания режиссера.

Уже в 2025 году телеведущая Маша Ефросинина обнародовала скриншоты переписок Андрея Билоуса со студентками, на которых видно, как он психологически давил на них и посылал непристойные сообщения. Она отметила, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

Впоследствии о поступках Билоуса прямо со сцены заговорили актеры Молодого театра. После окончания спектакля "Опасные связи" они сообщили, что более чем восемьдесят процентов работниц учреждения культуры пострадали от деятельности режиссера. Артисты призвали не терпеть преступление. Позже скандальный режиссер подал заявление на увольнение из театра.

Впоследствии он объявил о создании собственного театрального проекта Dark Club Theatre, где должны работать его бывшие коллеги и студенты.

Ранее OBOZ.UA писал, что представителю Франции на Евровидении 2024 вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах. Артисту не грозит пребывание за решеткой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!