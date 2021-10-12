Пиявки, банки и горчичники: как лечились в СССР. Фото

Ни для кого не секрет, что в СССР пользовались примитивными и средневековыми методами лечения. И порой до сих пор некоторые продолжают применять горчичники, ставить банки и натирать кожу спиртом во время простуды.

Любопытно, что еще в 1980 году журнал Time раскритиковал советскую народную медицину, но никого это не остановило.

OBOZREVATEL вспомнил об опасных методах врачевания в СССР, в чудодейственные свойства которых верили люди.

Горчичники

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Чаще всего горчичниками лечили кашель и даже не задумывались, что эфирное горчичное масло в составе примочек раздражает кожу и может привести к ожогам. Содержание пакета вызывало аллергию, а кожа очень жгла, однако советские фельдшера прикладывали такое "лекарство" на грудь даже детям.

Только профессиональные врачи пытались этому противостоять, доказывая, что от горчичников больше вреда, чем пользы.

Пиявки

Во время гирудотерапии на целый час на голой коже оставляют пиявок для отсасывания крови. К слову, такое лечение придумали еще 2 тысячи лет назад, но в СССР его практиковали в конце вплоть до 90-х. С помощью пиявок лечили головокружение, одышку, бесплодие и даже ожирение.

Основой лечебного эффекта прикладывания паразитов считали их слюну, которая якобы содержит полезные вещества. Но мало кто догадывался, что в пиявках живут болезнетворные бактерии, приводящие к воспалению крови. Сейчас до сих пор делают гирудотерапию, но как вспомогательный метод, а не полноценное лечение.

Банки

Банки считались чудодейственным средством лечения практически для всех болезней. 10-15 стеклянных разогретых сосудов ставили на спину больного, создавая вакуум, отчего появлялись жуткие пятна на коже.

При этом никакие исследования не доказали их пользу. На западе всегда считали, что банки не лечат, а усиливают распространение инфекции. А при пневмонии такая процедура может вообще вызвать разрыв легкого.

Картофельные ингаляции

В СССР в селах кипятили различные зелья из картошки и шкурок, после чего заставляли дышать горячим паром над кастрюлей. Для лучшего результата простудившегося накрывали сверху полотенцем.

Отметим, что во время ингаляции над картошкой у больного могут произойти ожоги дыхательных путей, слизистых оболочек носа, рта и глаз, а также отек гортани. Кроме того, при высокой температуре, от такой процедуры человек может потерять сознание и упасть лицом в кипяток.

Компрессы

Большинство медиков запрещают парить ноги, поскольку такая процедура способствует оттоку крови от головы и сердца, а горячая вода расширяет вены.

Также в СССР горло часто лечили спиртовыми компрессами. А этот метод лечения приводил к ожогам, аллергии и химическим отравлениям.

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