Ситцевые платья и шелк "по блату": что носили в СССР 1930-х. Фото

В 1930-х годах в Советском Союзе все больше возрастал спрос на качественную, удобную и красивую одежду. Однако швейные фабрики не справлялись с такими запросами.

Простой народ не мог позволить себе праздничное платье, зимнее пальто, обувь и новые детские вещи. Легкая промышленность СССР обеспечивала огромную страну лишь одеждой первой необходимости. OBOZREVATEL рассказывает о модных тенденциях в 30-х годах.

Процесс производства и материалы

Популярной тканью для изготовления одежды в СССР был ситец, поскольку это самый дешевый материал. Производителям приказали снизить себестоимость. Фаворитом в Союзе была атласная и шелковая ткань, которую в ограниченном количестве пытались выпускать отечественные фабрики.

Видео дня

Все молодые модельеры и дизайнеры работали на швейных производствах, но власть направляла их творчество в нужное русло. В начале 30-х годов все фабрики выпускали ткани с серпами, молотами, звездами и портретами вождя. А во второй половине десятилетия трендовым был яркий цветочный принт.

Женщины умели шить, вязать и вышивать. Почти у всех была швейная машинка, она помогала починить или перешить вещь. Востребованными были мастера, которые шили женское белье.

Трендовые тенденции

Большинство людей не зацикливались на модных тенденциях из-за нехватки средств. До 1935 года одежду и обувь в основном выдавали по карточкам. В городах функционировал Торговый синдикат, где обслуживали иностранцев и граждан СССР, у которых были наличные.

В больших городах процветала комиссионная торговля, где иногда появлялись товары из-за границы. В 30-е годы самым популярным был белый цвет в одежде, а также цветочный, клетчатый и полосатый принт.

Женская мода

С 1936 года выпускали первый советский журнал с фотографиями манекенщиц, но об изысканном наряде обычные женщины даже не мечтали. Модели надевали облегающие жакеты, блузки с жабо и кружевом. Они носили юбки с плиссировкой до колен, платья сложного кроя с кружевным воротником или искусственными цветами.

Ультрамодным было крепдешиновое платье с цветами. Тренд 1930-х – маленькие цветочки и геометрический принт на сером, черном, бордовом или синем фоне. Девушки также носили миниатюрные шляпы и береты. Белые носочки надевали под открытые босоножки и туфли. Фабрики шили неприглядные и некачественные модели бюстгальтеров и панталон.

Мужская мода

Стиль мужчин в 1930-х напоминал военную форму. Жакет, косоворотка и кирзовые сапоги – самые распространенные вещи. У каждого мужчины был один комплект костюма, его носили только "на выход". Трендовым стал двубортный крой пиджака.

Зимой надевали массивные пальто с воротником из каракуля, вязаные свитера и фуражки. У мужчин было несколько фасонов белья: кальсоны, сатиновые трусы и майки.

Ранее OBOZREVATEL писал: