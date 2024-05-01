Стримершу Busya18plus из Донецка оштрафовали за 'дискредитацию ВС РФ' и заставили на камеру извиниться перед россиянами. Видео

Российскую блогершу Ольгу Касьяненко (Busya18plus) родом из в.о. Донецка поймали в Краснодаре и заставили извиняться за оскорбительные слова в сторону россиян и оккупантов. Звезду соцсетей сняли на фоне триколора и неправильной карты РФ.

Перед этим она сама сняла видео с оправданиями, где заявила, что "уважает страну, в которой живет" и стримит на тематику Советского Союза. Об этом пишут росСМИ.

Накануне в сети распространилась нарезка фрагментов из разных стримов Касьяненко, где она восхваляет украинцев и осуждает оккупацию. Когда девушкой заинтересовалась полиция, она поспешила "переобуться".

Блогерша возмутилась, что "ее настоящую позицию не показали" и назвала свои слова об Украине и украинцах "саркастическими". Впрочем, российские силовики в искренность уроженки Украины не поверили.

Вскоре после этого ее сняли возле "карты РФ" с присоединенными оккупированными украинскими территориями и заставили извиняться за демонстрацию "экстримистской" символики и "дискредитацию ВС РФ".

Как пишут пропагандисты, сейчас стримершу отпустили, но обязали выплатить штраф – 90 тысяч рублей. (приблизительно 37 тысяч гривен).

Напомним, у Касьяненко есть российский паспорт, и она переехала из Донецка в Краснодар. Там девушка с аудиторией более 100 тысяч человек оскорбляла россиян нецензурной бранью и называла "колхозниками".

Однако донаты на стримах блогерша собирает именно в рублях, а ее рекламная почта привязана к российскому сервису.

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