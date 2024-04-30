Блогер из Донецка, которая называла россиян 'колхозниками', попала под прицел российской полиции: что Ольга Касьяненко говорила об Украине

Российским блогером Ольгой Касьяненко (Busya18plus) родом из Донецка, которая, как утверждается, живет в Краснодаре и имеет российское гражданство, заинтересовалась местная полиция. На глаза пропагандистам попали стримы девушки, где она пренебрежительно и местами оскорбительно высказывается о РФ, россиянах и оккупантах, а об украинцах говорит с теплом и называет родной народ "самыми красивыми".

Видео звезды соцсетей, за которой следят более 100 тысяч подписчиков, возмутили российских "патриотов", обратившихся к правоохранителям. Как пишут росСМИ, Касьяненко проверят на "предмет разжигания межнациональной розни и дискредитацию Вооруженных сил России".

Касьяненко стримит для русскоязычной аудитории минимум три года. Как пишут российские СМИ, она переехала из Донецка в Краснодар, но не отреклась от родного города и не поддерживала его оккупацию.

Однажды на стриме она проговорилась, что никогда бы не помогла "днровцам" без ног или рук, которые бы просили о помощи на коленях, а также заявила, что в Донецке живут украинцы, а не россияне.

В другом ролике Касьяненко высмеяла будущих оккупантов, заверив, что их боевое настроение никому не нужно, и на чужой земле россияне погибнут в кратчайшие сроки, не оставив после себя даже воспоминаний.

Осторожно, видео 18+

В то же время, патриоткой Украины девушку также назвать сложно. Хотя она оскорбляет россиян нецензурной бранью и называет "колхозниками", все же донаты на стримах собирает именно в рублях, и рекламная почта блогера привязана к российскому сервису.

Пока ярые Z-патриоты требуют забрать у Касьяненко российский паспорт и выслать в Польшу, перед этим заставив 5 лет отсидеть в российской тюрьме, блогер закрыла соцсети и не выходит на связь. Ее судьба по состоянию на данный момент неизвестна.

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