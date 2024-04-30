На известного режиссера Ирину Цилык и ее приятелей напали в центре Киева. Эксклюзивные подробности

На известного украинского режиссера Ирину Цилык и ее товарищей напали с угрозами в центре Киева. Инцидент произошел возле Украинского дома.

В комментарии OBOZ.UA режиссер рассказала подробности. Ирина в компании трех друзей направлялись по улице к такси после просмотра ее картины "Я и Феликс", недавно вышедшей на широкие экраны.

"Мы вышли в компании после показа моего фильма в Украинском доме, – рассказывает Ирина Цилык. – Должны были сесть в такси. Мы – это я, София Челяк (программный директор общественной организации "Форум издателей". – Ред.), военнослужащий Сергей Гнездилов и режиссер Максим Наконечный. Нападающие явно ждали или шли за нами от входа, но мы не сразу поняли это. К нам бросились трое коренастых мужчин, не дали сесть в машину. Агрессивно вели себя по отношению именно к Гнездилову – явно провоцировали его на драку. Требовали принести извинения за сообщение в интернете. Парень, который больше с ним контактировал, говорил, что он военный, сейчас в отпуске. Что в посте Гнездилова, мол, ложь о том, что их знакомый Карась не был на фронте".

Известно, что нападающие представились "людьми Карася" – активиста и военнослужащего Евгения Карася, который был одним из лидеров праворадикального общественного объединения С14, ныне являющегося частью движения "Основа будущего".

"С ними была еще девушка, которая все снимала на телефон, – продолжает Ирина. – Мы только потом только поняли, что она с ними. Я поначалу подумала, что это просто случайная прохожая, которая начала снимать конфликт на видео. Знаете, как бывает: реагируешь, потому что хочешь помочь. Но, когда в итоге они все же оставили нас в покое, она их догнала и они пошли вместе".

"Я так думаю, что они надеялись, что легко могут запугать и заставить записать видео извинения, – добавляет режиссер. – Но когда мы начали вызывать полицию, как-то быстро "сдулись". И ушли. Некрасивый эпизод, было очень неприятно. Мы сначала с Софией (знаете, как первая реакция): начали чуть ли не отталкивать агрессивного парня. Со стороны, видимо, это выглядело даже забавно: две тоненькие девушки бросаются защищать приятеля. Но это была эмоциональная реакция. А потом я поняла, что нужно все фиксировать, и начала тоже снимать на телефон. Параллельно пыталась достучаться до какой-то логики в инциденте, но это не было действенно, потому что, когда люди настроены на конфликт, тебя не слышат. Я их не испугалась, но понимала, что это тонкая грань, потому что никогда не знаешь, что ждать от таких людей. И все очень быстро могло перейти в какую-нибудь очень опасную плоскость".

Сергей Гнездилов – по профессии журналист, с 2019 года – в ВСУ. В настоящее время военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Также он является организатором фестиваля украинской культуры виделкаfest и ведущим ++ подкаста на hromadske.

Как заявил СМИ Евгений Карась, его конфликт с Гнезделовым тянется еще с лета 2022 года: "Гнездилов неоднократно порочил мою честь и достоинство. Заявлял, что я не военный, и мои хозяева в Москве. Впрочем, за свои слова, как мужчина, он не готов отвечать. Так что он не человек, а просто левак. 27 апреля 2024 г. в Москве мне вынесен приговор по противодействию российскому центру Россотрудничества в Украине. Центр был связан со спецслужбами, и там в свое время мы ловили лиц, впоследствии сражавшихся с Гиркиным. Мне дали 9 лет тюрьмы в РФ и объявили в международный розыск".

Однако почему Карась не пытался выяснять отношения с Гнезделовым с помощью правовых средств воздействия – вопрос открытый. По словам Ирины Цилык, Сергей Гнездилов подал заявление в полицию по факту нападения: "И, если потребуется от нас, как свидетелей, которые были рядом, показания, мы их предоставим".

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