Стивена Кинга прооперировали: у писателя отказала правая нога

Легендарный американский писатель Стивен Кинг шокировал поклонников признанием – у него полностью отказала правая нога, а именно бедро. Впрочем, "король ужасов" уже успел успокоить публику новостью о том, что ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

Все это – последствия автокатастрофы практически 25-летней давности, в которой автор культовых романов едва не погиб. Об этом сам Кинг рассказал на личной странице в Х (соцсеть, известная ранее под названием Twitter).

"Мне была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Мое правое бедро, раздробленное в результате аварии летом 1999 года, окончательно отказал", – поделился писатель.

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Как известно, 19 июня 1999 года в Ловелле, штат Мэн, Кинг прогуливался по городу. В это же время водитель микроавтобуса Брайан Смит двигался по дороге, но отвлекся на свою собаку, которая якобы прыгала по салону, и наехал на писателя. В результате столкновения Кинг отлетел в кювет и скатился в яму. Он получил многочисленные травмы: девять переломов в правой ноге, в восьми местах треснут позвоночник, сломано четыре ребра, пробитое легкое, а на голову хирургам пришлось наложить десятки швов.

Писатель минимум на два месяца оказался полностью прикованным к постели, а вновь писать он начал лишь спустя год. Восстановление было крайне сложным и долгим. Только в первые дни после аварии Кингу сделали пять операций. Спустя годы ему вновь пришлось лечь на хирургический стол, чтобы достать из ноги стальные штифты, из-за которых "король ужасов" не мог разогнуть колено.

Когда Кинга только доставили в госпиталь после ДТП, все врачи и медсестры были удивлены тем, что очки писателя совсем не пострадали. А очевидцы аварии позже рассказывали: то, что автор выжил, – настоящее чудо.

Напомним, Стивен Кинг неоднократно выражал свою поддержку Украине. Он высмеял попытки Кремля напугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями.

Недавно Кинг также обратился к России от имени всего мира. Он буквально приказал стране-агрессору "убираться из Украины". Кроме того, самое главное желание писателя, которое он загадал на 2023 год, также связано с украинцами. Подробнее – в нашем материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что писатель обратился к россиянам, назвав кровопролитную войну "бессмысленной". Он подчеркнул: Путину давно пора уйти в отставку, чтобы весь мир вздохнул с облегчением.

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