Стивен Фрай рассмешил Зеленского анекдотом о Путине и Медведеве. Видео

Известный британский актер и комик Стивен Фрай во время своего визита в Киев почти год тому назад побывал в кабинете президента Украины Владимира Зеленского. Юморист поделился с политиком анекдотом, который до этого рассказывал на подпольном стендапе.

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Шутка о российских военных преступниках Владимире Путине и Дмитрии Медведеве рассмешила и лидера украинцев. Фрагмент можно найти в документальном фильме Фрая о поездке в Украину.

"Если бы Путин и Медведев упали, кто бы первым ударился о землю? Вы знаете?" – спросил у украинца Стивен Фрай.

Президент ответил, что не знает, поэтому артист продолжил, используя нецензурную брань: "Кому не плевать?"

. Анекдот оценили и пользователи сети, поделившиеся впечатлениями в Х (ранее Twitter).

"Стивен Фрай был довольно забавным", "Эпично", "Должны признать, что у Зеленского замечательная улыбка, и мы знаем, что у него хорошее чувство юмора", "Обязательно посмотрите весь фильм, это фантастическая документалка об устойчивости украинского народа, о том, как они живут в условиях опасности и остаются положительными, сильными и не теряют чувство юмора", "Фрай – это национальное достояние", – написали пользователи.

Напомним, в Киеве британец не только поговорил с актерами, жертвами российского вторжения, комиками, Зеленским и рядовыми украинцами, но и повторил противоречивое фото Елены Зеленской, за которое ее критиковали.

Как писал OBOZ.UA, Стивен Фрай побывал в Бабьем Яру. Он также заявил, что хотел бы, чтобы у Владимира Путина произошел инсульт, а сам диктатор закончил жизнь где-то в подвале.

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