Стиральная машина родителям и Mercedes-Benz: что приобрели голливудские звезды на первую зарплату

Сколько бы лет звезды ни были в шоу-бизнесе, какое бы состояние они ни имели, а то, на что потратили самый первый гонорар, – помнят. Ибо первые заработанные деньги вызывают особое волнение. Звезды тогда почувствовали себя по-настоящему взрослыми.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, как распорядились стартовым заработком голливудские знаменитости.

Австралийская актриса и продюсер Николь Кидман выросла в бедной семье: родители тратили почти все средства на то, чтобы их дочь получила качественное образование. И как только девушке дали первую заработную плату за роль в кино, она решила отблагодарить самых родных: приобрела для них стиральную машину. Для себя же на оставшуюся сумму взяла обувь, о которой давно мечтала.

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Американская актриса, певица и танцовщица свой первый гонорар потратила на покупку автомобиля Mercedes-Benz. Тогда она считала, что этот предмет роскоши должен быть у каждой звезды. На этой машине Дженнифер часто ездила на кастинги.

Голливудский актер и кинопродюсер Брэд Питт первый заработок потратил на приобретение винтажного стула ручной работы и на настольную лампу Фрэнка Ллойда Райта. Кроме того, знаменитость помнит, на что потратил свой второй гонорар, – на ценную стереосистему.

Американская супермодель, телеведущая и актриса первую зарплату потратила на ремонт в своем доме, а именно – на качественные обои. В одном из интервью она призналась, что это было нужно для комфорта, ведь ей не нравился интерьер в помещении, где она проживала.

Американский актер египетского происхождения Рами Малек – настоящий кофеман. Чтобы любимым напитком, правильно приготовленным, можно было насладиться дома, артист на первый гонорар приобрел кофемашину.

Первый гонорар американская певица и актриса использовала на то, чтобы оплатить арендную плату за съемную квартиру, где проживала ее семья, переехав из Техаса в Лос-Анджелес. На оставшуюся сумму звезда приобрела себе новые туфли.

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