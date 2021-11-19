Ведущая 'Орла и Решки' раскрыла приблизительные гонорары на проекте. Видео

Ведущая "Орла и Решки" певица Мишель Андраде рассказала о приблизительных гонорарах ведущих проекта. По ее словам, вести тревел-шоу – очень тяжелая работа, поэтому и платить должны соответственно.

На вопрос о финансах исполнительница ответила украинскому журналисту Славе Демину в новом выпуске Слава+ на YouTube. Гостья отметила, что каждому артистку платят по-разному (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мишель рассказала, что нет определенного количества денег, которые организаторы платят всем телеведущим. Размер гонорара зависит от условий, в которых снимается команда и заранее оговоренного контракта.

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"У каждого по-разному. Смотря какие условия ты поставишь. Контракт можно обсуждать, сколько тебе нужно", – поделилась Андраде.

Интервьюер поинтересовался, варьируется ли гонорар певицы между одной и двумя тысячами долларов, на что она ответила, что, возможно, зарабатывает даже больше.

Ведущая объяснила желание скрыть точную сумму тем, что не любит рассказывать о своих финансах, потому что это личная договоренность между ней и организаторами.

Кроме того, Мишель призналась, что сниматься в таком масштабном проекте бывает сложно, ведь за неделю приходится переносить десятки перелетов и жертвовать своим здоровьем.

"Это адская работа. Ты тратишь здоровье и время, но это огромный багаж знаний и опыта", – заключила звезда.

Напомним, что партнером по съемкам Мишель в новом сезоне "Земляне" стал ведущий Кирилл Макашов. Вместе со съемочной командой они летают в разные страны и показывают, как можно жить на минимальную сумму и с безлимитной картой.

Ранее певица снималась с известным шоуменом и исполнителем – Позитивом.

Кратко о звезде:

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая украинско-болийского происхождения. В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене появилась 2 октября 2014 года, выступив вместе с группой Mozgi на концерте, организованном телеканалом М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, выбывший участник шоу "Холостячка" рассказал, приходилось ли мужчинам на проекте платить деньги за съемки. Олег Плахотнюк также признался, на что он тратил деньги на проекте, а за что ему платили.