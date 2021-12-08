Дороже всех Кароль, Monatik и Полякова: сколько стоят новогодние корпоративы у украинских звезд. Прайс

В период новогодних корпоративов звезды украинского шоу-бизнеса устанавливают новые ценники на концерты. Известно, что самое дорогое выступление у певицы Тины Кароль, исполнителя Монатика и шоувумен Оли Поляковой.

О том, какие гонорары просят знаменитости, узнали журналисты издания КП в Украине. Иногда, за один корпоратив артисты зарабатывают несколько десятков тысяч долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выяснилось, что на установление цен на новогодние празднования существенно повлияла эпидемиологическая ситуация в стране. Звезды установили высшие ценники, чтобы окупить утраченные концерты.

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Работодатели начали приглашать одного певца вместо нескольких, чтобы финансово не обанкротиться. Также появился неожиданный спрос на звезд талант-шоу и победителей конкурсов, ведь их прайс намного ниже.

По словам телеведущего и владельца ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадима Мичковского, чаще всего приглашают Монатика, Тину Кароль, Олю Полякову и группу The Hardkiss.

Знаменитости остаются одними из самых желанных гостей на корпоративах, несмотря на то, что сумма их гонораров колеблется между двумя и тремя десятками тысяч долларов.

Народный артист Украины Павел Зибров, потерявший в прошлом году почти все концерты, также подготовился к новогодним корпоративам и увеличил прайс вдвое. По словам исполнителя, чаще всего ему приходилось выступать с Олей Цыбульской, Иваном Дорном, Ириной Билык и Натальей Могилевской.

Среди молодых певцов чаще всего выбирают тех, чьи песни задержались в чартах. Обычно есть спрос на Wellboy, Lida Lee, Tamerlan&Alyona, Артема Пивоварова, Владимира Дантеса, Романа Скорпиона и Олега Кензова.

Итак, актуальный прайс на выступления украинских звезд выглядит следующим образом:

MONATIK – $20-30 000

Оля Полякова – $20-30 000

Тина Король – $20-30 000

Настя Каменских (NK) – $20-30 000

Группа "KAZKA" – $10 000 - 15 000

Надя Дорофеева – от $15 000

Wellboy – до $5 000

Павел Зибров – $5-10 000

Lama – $5 000

Победители талант-шоу – $1000 – 2000

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько в Instagram зарабатывают Анна Тринчер и "холостячка" Злата Огневич. Цена на рекламу у звезд достигает нескольких десятков тысяч гривен.