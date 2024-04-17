Стеснялась богатства и не считала себя красивой: как выглядела Виктория Бекхэм до популярности и что за страшный диагноз ей ставили

Сегодня, 17 апреля, свой юбилей празднует британская певица, дизайнер, модель и бизнесвумен Виктория Бекхэм – женщина, прославившаяся не благодаря браку с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом или состоятельным родителям, а неустанно работая над собой. Она имела трудности и комплексы на жизненном пути, не всегда считала себя привлекательной и сталкивалась со сложными вызовами судьбы.

Среди них: слухи об измене мужа, страшный диагноз, травля в детстве и хейт после популярности. OBOZ.UA решил рассказать несколько малоизвестных фактов из жизни знаменитости.

Комплексы

В детстве Виктория Бекхэм стеснялась богатства и не считала себя красивой. Недавно ее муж проговорился, что родители возили дочь в школу на Rolls Royce, но из-за этого не любили одноклассники. Звезду дразнили Vicky-Sticky (с англ. "Вики-прилипала").

Лишь обретя популярность в группе Spice Girls, Виктория Бекхэм начала принимать свою внешность, подчеркивать ее удачной одеждой и макияжем.

Также артистка очень стеснялась своей фигуры. Она все время сидела на диетах, что оставило негативный отпечаток на ее здоровье.

"Измена"

По словам Виктории Бекхэм и ее мужа, период в 2003 году, когда легенда футбола еще играл за мадридский "Реал", был самым сложным в их отношениях. Тогда в СМИ активно обсуждали "роман" Дэвида Бекхэма с ассистенткой Ребеккой Лоос.

Сама "любовница" публично подтвердила информацию и похвасталась, что спала с женатым Бекхэмом, который все опровергал. Брак пары висел на волоске, но им удалось наладить отношения.

Ошибочный диагноз

Хотя Виктория Бекхэм строила карьеру, она всегда мечтала о большой семье. Проблема подкралась, когда в 20 лет ей поставили страшный диагноз – бесплодие. К счастью, он был ошибочным.

В 1998 году Виктория узнала, что ждет своего первенца – сына Бруклина. Позже она родила еще троих детей: двух сыновей и младшую дочь. Больше о них – читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, Дэвид Бекхэм женился на певице и модном дизайнере Виктории 4 июля 1999 года. По случаю 24-й годовщины свадьбы звездные супруги продемонстрировали, как они выглядели в начале романа.

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