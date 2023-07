'Будто бы вчера': Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как выглядели в начале отношений. Фото

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм женился на певице и модном дизайнере Виктории 4 июля 1999 года. Торжество прошло в замке Латтрелстоун в Дублине. Как отмечал спортсмен, он готов был взять в жены свою любимую после первого же свидания, но выждал время и только спустя год сделал ей предложение. В честь 24-й годовщины свадьбы звездные супруги продемонстрировали, как они выглядели в самом начале их романа.

Они разместили в Instagram редкие архивные снимки. На одном кадре мы видим 22-летнего Дэвида и 23-летнюю Викторию, позирующих у автомобиля в небольшом итальянском городке Портофино. На еще одном – возлюбленные обнимаются, надев похожие спортивные аутфиты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В этот день 04.07.1999. 24 года и на счету. Лучшей жене, маме и собутыльнику (большую часть времени). С годовщиной, люблю тебя так сильно", – поздравил Бекхэм свою спутницу.

Экс-полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм впервые увидел любовь всей своей жизни в клипе на песню Say You Will Be There группы Spice Girls. Он встретил Викторию на вечеринке после матча и подошел к ней познакомиться. Девушка написала свой номер телефона на билете спортивного мероприятия, который ее супруг хранит до сих пор.

У пары была роскошная свадьба, для которой певица выбрала платье Vera Wang за 40 тысяч долларов. Это убранство до сих пор считается одним из самых дорогих подвенечных нарядов в истории. Партнеры построили свое "семейное гнездышко" площадью 97 тысяч квадратных метров, называемое "Бекхэмгемский дворец". В 2016 году он был продан.

