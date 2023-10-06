Дети Дэвида и Виктории Бекхэмов: чем они занимаются, на кого похожи и какую болезнь все четверо унаследовали от мамы

Всемирно известный английский футболист Дэвид Бекхэм и певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм – одна из самых крепких и ярких звездных пар, союз которых для многомиллионной армии поклонников является примером для подражания. За 24 года семейной жизни у супругов родилось четверо детей, теплые и трогательные фото с которыми знаменитые родители регулярно публикуют в своих соцсетях.

24-летний Бруклин, 21-летний Ромео, 18-летний Круз и 12-летняя Харпер Севен с пеленок находились под пристальным наблюдением папарацци и поклонников своих легендарных родителей. Тем не менее, это ничуть их не испортило. OBOZREVATEL расскажет, чем занимаются и как выглядят наследники Бекхэмов.

Сразу стоит отметить, что футболист и певица сделали все возможное, чтобы у их детей не было недостатка внимания из-за плотного рабочего графика их родителей. Дэвид Бекхэм, например, каждое утро просыпался без пятнадцати семь, чтобы самостоятельно приготовить детям завтрак. Круасаны с джемом для Бруклина и шоколадным кремом для Круза, а для Ромео, который с детства, как и папа, увлекался футболом – побольше фруктов. И даже сейчас эта традиция в семье осталась, но готовит спортсмен только для самой младшенькой дочери и жены – другие дети живут отдельно.

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Бруклин Джозеф Бекхэм

Бруклин родился 4 марта 1999 года и является самым старшим из четырех детей звездной пары. Он – модель, фотограф и шеф-повар. Парень строит успешную карьеру, однако на первое место ставит семью, чему его научили родители. В апреле 2022 года Бруклин связал себя узами брака с актрисой Николой Пельтц, которая старше его на четыре года. Что интересно, на свадьбе молодожены, а также отец невесты, миллиардер Нельсон Пельтц призвали гостей пожертвовать деньги для помощи украинцам вместо того, чтобы дарить подарки.

Ромео Джеймс Бекхэм

Второй сын знаменитостей появился на свет 1 сентября 2002 года. Ромео посчастливилось быть крестником актрисы Элизабет Херли и музыканта Элтона Джона. Как мы уже заметили, парень пошел по стопам своего отца, став профессиональным футболистом. Он подписал годовалый контракт с "Брентфорд Б" в июне 2023 года. Более того, Ромео невероятно похож на отца не только по характеру или взглядам на жизнь, но и внешне. Он даже копирует стиль Дэвида Бекхэма из молодости и его прическу, что, очевидно, очень льстит главе семейства. Ромео также находится в отношениях с моделью Мией Реган, с которой встречается с 2019 года.

Круз Дэвид Бекхэм

Круз родился 20 февраля 2005 года и является младшим сыном Виктории и Дэвида. Он проводит с родителями очень много времени и даже свой 18-й день рождения праздновал в кругу семьи. Парень увлекается музыкой: в своих соцсетях он регулярно делится видео, где играет на гитаре или поет. У Круза уже есть немало поклонников.

В документальном фильме Netflix Виктория рассказала, что Дэвид едва не пропустил рождение сына, потому что у него была фотосессия с Дженнифер Лопес и Бейонсе. Хотя Дэвиду удалось успеть в роддом вовремя, это был "опасный момент". Певица поделилась: "Итак, мне сделали кесарево сечение, и я помню, как я лежала там, чувствуя себя не лучшим образом, скажем так, и помню, как кто-то показал мне первую страницу газеты, на которой была великолепная фотография Дэвида между Дженнифер Лопес и Бейонсе, а заголовок был: "Что бы сказала Posh (прозвище Виктории в группе Spice Girls – ред.)?". Позвольте мне сказать вам, что сказала бы Posh – она была взбешена!".

Харпер Севен Бекхэм

Самый младший ребенок и единственная дочь – Харпер Севен – любимица не только своих родителей, но и трех старших братьев. 10 июля 2023 года ей исполнилось всего 12. День рождения она, кстати, также отпраздновала вместе с мамой и папой. Девочка регулярно появляется с родителями на светских мероприятиях или красных дорожках, а также в их социальных сетях на трогательных, а иногда и забавных общих фото.

Болезнь всех детей Бекхэмов

Так получилось, что и Бруклин, и Ромео, и Круз, и Харпер испытывают огромные проблемы с учебой, а все из-за неврологического заболевания, которое они унаследовали от своей звездной мамы – дислексия. У наследников Бекхэмов возникают проблемы с овладением навыками чтения, грамотностью, арифметикой, поддержанием внимания, а также моторикой и координацией. Именно по этой причине старший сын знаменитостей был вынужден покинуть обучение в университете. Впрочем, на примере Виктории Бекхэм видим, что для достижения высот в карьере этот недуг не мешает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Бекхэм впервые прокомментировала тяжелый период 20-летней давности, когда СМИ разоблачили Дэвида Бекхэма в "измене" с ассистенткой Ребеккой Лоос. Десятки лет супруги не реагировали на слухи в публичном пространстве и только сейчас решили описать свою борьбу за отношения. Все подробности – в нашем материале.

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