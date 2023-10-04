Виктория и Дэвид Бекхэмы впервые прокомментировали слухи об измене футболиста: кто такая Ребекка Лоос и что случилось в 2003 году

Супермодель Виктория Бекхэм впервые прокомментировала тяжелый период 20-летней давности, когда СМИ уличили ее мужа-футболиста Дэвида Бекхэма в "измене" с ассистенткой Ребеккой Лоос. Десятки лет супруги не реагировали на слухи в публичном пространстве и сейчас решили только описать свою борьбу за отношения.

По словам Виктории Бекхэм и ее мужа, период в 2003 году, когда легенда футбола еще играл за мадридский "Реал", был самым сложным в их отношениях. Своими чувствами звезды поделились в новом документальном сериале о собственной жизни, вышедшем на Netflix, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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История с "изменой" началась двадцать лет назад, когда один из таблоидов опубликовал новость о неверности Бекхэма его жене. Утверждалось, что новым романтическим увлечением звезды стала его помощница-модель Ребекка Лоос. Сама "любовница" публично подтвердила информацию и похвасталась, что спала с женатым Бекхэмом, который все опровергал.

Тогда эту новость оживленно подхватили СМИ, а на семью звезды набросились папарацци. Однако не внимание журналистов стало ударом для Бекхэмов, а подрыв доверия в семье. Влюбленные не раскрыли, имела место измена или нет, однако, судя по их словам, брак действительно висел на волоске. Тогда же таблоиды раскопали еще несколько историй о неверности спортсмена.

"Это был самый тяжелый период для нас. Раньше нам часто казалось, что мир был против нас, но мы всегда были друг у друга... Но в Испании эта связь казалась разорванной. И это было грустно. Я даже не могу объяснить вам, как это было тяжело, и как это повлияло на меня", – призналась Виктория Бекхэм со слезами на глазах.

Ее муж тогда тоже переживал сложный период. Он каждый день видел разбитую жену, а позже вообще оказался один, ведь она осталась в Англии, пока Бекхэм строил карьеру в Испании. Однако из-за проблем в семье футболист не мог сконцентрироваться на работе.

"Каждый раз, когда мы просыпались, мы чувствовали, что мы теряем друг друга, а тонем. Честно говоря, я не знаю, как мы прошли через это. Виктория – это все для меня. Видеть ее страдания было невероятно тяжело, но мы бойцы. В то время нам нужно было бороться друг за друга, нужно было бороться за нашу семью", – вспомнил Бекхэм.

Влюбленным удалось отпустить ситуацию только после переезда в США, где они приобрели дом и оказались в англоязычной среде. Впоследствии семья еще не раз останавливалась в разных уголках мира, пока в конце концов не переехала в Англию.

Как писал OBOZREVATEL, Дэвид Бекхэм женился на певице и модном дизайнере Виктории 4 июля 1999 года. В честь 24-й годовщины свадьбы звездные супруги продемонстрировали, как они выглядели в начале романа.

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