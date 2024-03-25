Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила о раке принцу Гарри и Меган Маркл ранее: они узнали тогда, когда и весь мир

Кейт Миддлтон не стала рассказывать о диагностированном у нее раке принцу Гарри и Меган Маркл ранее. Генцог и герцогиня Сассекски узнали о неутешительном диагнозе 42-принцессы Уэльской уже в пятницу вечером, 22 марта, как и весь мир из обращения Кэтрин. Инсайдеры объяснили, что все из-за "недоверия" королевской семьи к своим скандальным родственникам.

"Гарри и Меган и не подозревали, и узнали об этом примерно тогда же, когда и остальной мир", – раскрыл источник, приближенный к королевской семье. Его слова передает The Sun.

После того, как Кейт Миддлтон раскрыла, что у нее обнаружили рак и она начала лечение химиотерапией, принц Гарри и его жена сделали лаконичное заявление в поддержку принцессы. Они написали: "Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут это сделать в тишине и покое".

Между тем, королевский комментатор Ричард Фицвильямс заявил, что скандальным членам королевской семьи не рассказывали о состоянии будущей королевы, потому что "им нельзя доверять".

"Между братьями существует глубокий разрыв – это мы знаем. Мы также знаем, что они, очевидно, не разговаривали в течение многих месяцев, и причина, конечно, заключается в том, что в течение четырех лет они создавали бесконечные проблемы для королевской семьи, и поэтому им нельзя доверять. Уильям не доверяет Гарри и Меган, и я имею в виду, что у него есть на это веские причины. Мы знаем об этом из шоу Опры, программы "Гарри и Меган" для Netflix, сериала "Запасные", а затем из интервью вокруг его книги", – прокомментировал Ричард Фицвильямс.

По его словам, Уильям и Кейт якобы опасались того, что Гарри и Меган снова захотят "монетизировать" их связи с королевской семьей и использовать информацию о болезни принцессы для собственного заработка.

Тем временем королевский автор Фил Дампир также рассказал The Sun, что Гарри и Меган находятся на "дне" приоритетов Уильяма и Кейт.

"Отношения между Уильямом и Гарри находятся на самом низком уровне. Когда Гарри приехал к отцу после того, как ему диагностировали рак, Уильям мог бы найти время для встречи с ним, если бы хотел попытаться примириться, но он этого не сделал", – поделился Дампир.

Похожая ситуация возникла и на церемонии вручения премии Diana Legacy Awards, посвященной памяти принцессы Дианы. Несмотря на совместное стремление почтить память матери, братья запланировали свои выступления на церемонии с разницей в несколько часов: Уильям произнес речь лично, а Гарри присоединился к мероприятию онлайн уже после того, как его брат уехал. Этот факт подчеркнул наличие напряжения и отчуждения родственников.

Несмотря на это, считается, что Гарри и Меган контактировали с Уильямом и Кейт "частно" в пятницу вечером после того, как принцесса опубликовала видео-признание о своей болезни и лечении. Неясно, был ли это телефонный контакт или видеозвонок. Возможно, речь идет о коротком сообщении о поддержке от Сассекских.

39-летний принц Гарри раньше называл Кейт "старшей сестрой, которой у него никогда не было". Однако их отношения сильно испортились после ряда скандальных событий, связанных, в частности, с Меган Марклом. В последний раз Кэтрин встречалась с младшим братом своего мужа после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, когда они присоединились к супругам на прогулке в Виндзоре.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

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