Стало известно о самочувствии Елизаветы II после смерти Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II переносит потерю принца Филиппа тяжелее, чем все остальные члены семьи.

Об этом рассказал сын королевской четы, герцог Йоркский Эндрю после посещения службы в часовне Всех Святых в Виндзорском парке, передает BBC.

"Королева, как и следовало ожидать, невероятно стойкий человек. Смерть оставила огромную пустоту в ее жизни, но мы, семья, те, кто рядом, собираемся вокруг, чтобы убедить, что мы здесь для ее поддержки", – отметил он.

Эндрю очень тепло отозвался о покойном отце и назвал его "праотцом нации". Он отметил, что к принцу Филиппу всегда можно было обратиться за советом и поддержкой.

Кроме того, младший сын Елизаветы II и принца Филиппа граф Уэссекский Эдвард рассказал, что королевская семья была тронута реакцией по всему миру на смерть герцога Эдинбургского.

"Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это всё равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию", – подчеркнул он.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Принц Филипп провел последние дни жизни дома, рядом с супругой. Он старался быть сильным и независимым до конца.