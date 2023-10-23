Стало известно о романе 59-летней Лолиты с 26-летним певцом-запроданцем из Украины: кто такой Коста Лакоста

Российская певица родом из Закарпатья Лолита Милявская, которая поддержала террористическую войну ради кровавых рублей, обзавелась в России новой пассией. Артистке приписывают тайный роман с исполнителем из Первомайская Николаевской области, который, как и его вероятная избранница, игнорирует геноцид собственного народа ради заработка в стране-агрессоре, Константином Бондаренко, более известным под псевдонимом Коста Лакоста. Он младше своей спутницы на 33 года.

О том, что 59-летняя Милявская закрутила роман с 26-летним коллегой, случайно проболталась пропагандистка Наталья Гасанханова. Она заявила, что Лолита сильно сблизилась с Бондаренко.

"Она за молодежь. Абсолютно наша женщина", – прокомментировала предпочтения Милявской Гасанханова.

В 2021 году Лолита и Коста Лакоста выпустили совместную песню под названием "По-другому". В видеоработе к треку они сыграли влюбленную пару, которая переживает непростой период разрыва. В клипе они долго и пристально смотрят друг другу в глаза. Возможно, между исполнителями уже тогда зародились чувства.

Видео дня

Не исключено, что новость о тайном романе – это лишь очередной пиар-ход, который выгоден Лолите накануне ее большого концерта по случаю 60-летия, запланированного на 14 ноября. Поскольку в стране-террористке певица никому не нужна, то билеты на шоу продаются с большим трудом. Чтобы не выступать снова перед полупустым залом, Милявская могла прибегнуть к подобной манипуляции.

Тем не менее, в сети активно обсуждают, кто такой Коста Лакоста и действительно ли у парня 1997 года рождения искренние чувства к певице, которая скоро отмечает 60-летний юбилей.

Как мы уже отметили выше, Константин Бондаренко – исполнитель родом из Николаевской области, который без угрызений совести проигнорировал войну в родной Украине, продолжив работать в России.

Начинал карьеру парень, как участник одесской группы "Черное Кино". С 2018 года Коста Лакоста сотрудничает с лейблом "143", владельцем которого является популярный российский рэпер Элджей, известный в Украине треками "Розовое вино", "Дисконнект" и так далее.

Как можно догадаться, свой псевдоним бывший украинец позаимствовал у всемирно известного французского бренда Lacoste, логотипом которого является крокодил. Именно такую эмблему набил у себя на лице Коста Лакоста.

Судя по тому, что в Украине о Константине и его творчестве ничего не слышно, то большим успехом в музыке он не отличился. Исполнитель активно ведет соцсети, где за ним следит около 185 тысяч подписчиков. В профиле, как можно было догадаться, об Украине он не вспоминает, а об агрессии РФ тем более.

Как писал OBOZ.UA ранее, Лолита на пропагандистском канале НТВ похвасталась своим знакомством с украинским президентом Владимиром Зеленским. Более того, коллаборантка заявила, что была влюблена в него, однако только "как в лучшего продюсера".

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