Стало известно, куда Козловский ушел из Нацгвардии: не в артисты

Певец Виталий Козловский, получивший повестку и мобилизовавшийся летом, на своей странице в Instagram сообщил, что уже не военный Нацгвардии. Все подробности исполнитель пообещал озвучить позже, однако его пиар-директор Юлия Бакуменко в комментарии OBOZ.UA раскрыла некоторые моменты.

По словам директора певца, он не возвращается к певческой карьере. "Виталий будет оставаться военным до окончания войны", – говорит Юлия.

Когда в соцсети появилась информация от Виталия Козловского об уходе из Нацгвардии, многие подумали, что он возвращается на культурный фронт, как в свое время сделали другие его коллеги, например Тарас Тополя и музыканты его группы. "Виталий продолжает служить и остается действующим военным. Но уже не в структуре Нацгвардии", – прокомментировала OBOZ.UA Юлия Бакуменко.

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Зная, как тяжело в армии перевестись из подразделения в подразделение, мы спросили у директора, как это удалось Виталию. "Конечно, так не бывает: захотел – перевелся. Основание перевода – соответствующее распоряжение командования", – заверила OBOZ.UA Юлия Бакуменко.

Ранее OBOZ.UA разобрал скандал о том, как бывший продюсер Козловского Кондратюк "забирает" его военную зарплату. Также Кондратюк озвучил сумму средств, которые ему выплатил военный Козловский, и намекнул, что тот должен еще кому-то.

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