Разве что ленивый не слышал о скандале вокруг Козловского с Кондратюком. О многолетних судебных тяжбах и разбирательствах мы знаем еще с момента расставания продюсера с подопечным. Но почему конфликт обострился именно сейчас?

Немного предыстории:

Козловский подчеркнул, что выплатил миллион гривен Кондратюку, теперь должен еще два миллиона. И с его военной зарплаты списывается львиная доля денег в пользу бывшего продюсера по решению суда и исполнительных служб. Кондратюк же в своем обращении не сдержался и нативно протролил певца, подчеркнув, что получает копейки от артиста.

Почему публичная огласка может быть выгодна обеим сторонам?

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На мой авторский взгляд, не утверждая: ключевое слово – бесплатный пиар. Кондратюк давно не сияет на просторах шоу-бизнеса, а Виталий Козловский, даже имея хороший репертуар, не может занять свое место в первых эшелонах музыкальной индустрии.

Это как свежий глоток воздуха. И если правильно преподнести и воспользоваться скандалом, можно перезагрузить творчество. Еще один возможный вариант (более выгодный артисту) – использовать ситуацию, чтобы общественная поддержка Виталия повлияла на развитие событий и отказ Кондратюка от выплат бывшего подопечного.

Также мои котики из шоубиза говорят, что там большая сердечная рана между нашими героями, ведь дело не только в творчестве и нарушении авторских прав. Как всегда, тайны покрыты мглой. Дело в том, что правду знают только участники конфликта, и ответственность лежит исключительно на этих людях. Мы можем только выдвигать свои теории и размышления.

Прецедент необычен для нашего рынка. Наблюдать интересно, но боюсь, ни артист, ни продюсер не воспользуются правильно и прагматично этим кейсом, а поддадутся эмоциям в виде старых обид. От себя добавлю, что мне импонирует большее позиционирование Козловского в этой истории, ведь он не переходит границы и личные границы по отношению к оппоненту.

Кому верить? Будет честно обеим сторонам показать документы, выписки с конкретными цифрами и датами. Тогда не возникнет никаких сомнений, за кем правда. А пока смотрим, как скандал набирает новые оборотов и сочных подробностей. Желаем справедливого разрешения конфликта.