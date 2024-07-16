Стало известно, когда и где Ханумак пересек границу и уехал из Украины во время войны

Журналисты раскрыли подробности выезда в США скандального актера студии "Квартал 95" Руслана Ханумака. Оказывается, что артист покинул территорию Украины в первой декаде мая, пересек границу в городе Вилок на украино-венгерском участке.

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Об этом сообщают украинские СМИ. Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях, ведь у него астма. Впоследствии шоумен удалил пост с объяснением, поскольку астма легкой формы не является причиной отсрочки от мобилизации.

Напомним, юморист признался в том, что уехал из Украины во время войны и сейчас находится в США рядом со своим сыном. 34-летний актер добавил, что готов быть "предателем" в глазах соотечественников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как "Квартал 95" отреагировал на выезд Руслана Ханумака из Украины во время войны: раньше они сотрудничали.

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