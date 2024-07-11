Скандальный комик Ханумак неожиданно удалил документ с объяснением выезда в США во время войны

Юморист и музыкант Руслан Ханумак, чья песня "Дика дичка" подняла большой скандал в 2023 году, удалил один из постов о своем выезде из Украины в США. Исчезло объяснение артиста относительно его якобы астмы, позволившей мужчине пересечь госграницу.

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Причину такого решения юморист, когда-то сотрудничавший с "Кварталом 95", не назвал. Кстати, его публичная деятельность на фоне скандала с отдыхом в Америке очень сократилась. Последней корреспонденцией украинца был 7-тысячный донат на "Охматдет".

Напомним, что пост Ханумака о том, что он готов быть в глазах некоторых украинцев "предателем", лишь бы видеть, как растет его сын, возмутил многих пользователей сети. Он до сих пор остается в профиле артиста вместе со всеми недовольными комментариями.

Чтобы хоть как-то оправдаться перед аудиторией, Ханумак написал другой пост, где объяснил, как пересек границу. Он показал документ, утверждающий отсрочку от мобилизации из-за хронической болезни – астмы. Это основание для выезда еще больше возмутило украинцев.

Навсегда оно в блоге Ханумака не задержалось. По непонятным причинам сейчас на странице блогера невозможно увидеть, как он уехал из Украины в разгар полномасштабной войны.

Отметим, что в США актер остается с сыном и о возвращении домой до сих пор не заговорил. Его бывшая жена Алина Шаманская в это время приехала в Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Студия "Квартал 95" прокомментировала выезд Ханумака из Украины и рассказала, как и когда работала с ним.

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