Скандальный актер Ханумак уехал из Украины в США и назвал причину: пусть буду предателем

Актер и музыкант Руслан Ханумак, чья песня "Дика дичка" стала причиной большого скандала в 2023 году, уехал из Украины в США и заявил, что ему безразлично, если это решение назовут предательством. Артист покинул дом, чтобы встретиться с сыном, а его бывшая жена Алина Шаманская в это время улетела в Киев.

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Непонятно, планирует ли Ханумак по окончании отдыха вернуться в Украину и какие основания позволили ему пересечь государственную границу. О своем путешествии блогер рассказал в Instagram.

Украинец начал с жалостливой истории о том, как каждый день мечтал взять на руки сына. "Вопреки репутации, вопреки работе", блогер выехал из Украины во время полномасштабной войны и не постеснялся похвастаться этим.

"Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца (вероятно, Ханумак имел в виду детство с отцом. – Ред.). Пусть я буду в глазах многих предателей, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", – написал артист.

Он догадывался, что этот поступок вызовет негативные эмоции у подписчиков, но не закрыл комментарии, предупредив, что не будет их читать.

Под постом можно найти сообщение, оставленное со страницы сына Ханумака, но, очевидно, написанное его бывшей женой Алиной Шаманской.

"Хорошего отдыха. После летних каникул с нетерпением жду дома. В Украине", – говорится в посте.

Кроме того, свою реакцию на пост оставил другой "патриот" в США – комик, ведущий, сценарист и экс-возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт. Он, насмехаясь, предложил снять в Америке "Дику дичку 2".

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