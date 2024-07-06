'Квартал 95' отреагировал на выезд Руслана Ханумака из Украины во время войны: раньше они сотрудничали

Студия "Квартал 95" опубликовала официальную реакцию на выезд комика Руслана Ханумака из Украины, поскольку раньше их связывало сотрудничество. Компания объяснила, что пользовалась услугами скандального украинца до полномасштабной войны, но не нанимала его в штат.

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"Кварталовцы" попросили не называть артиста, уехавшего в США к сыну, "звездой" студии, а ее актером и подавно. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице юмористов в Instagram.

"О поступке Руслана Ханумака, новость о котором разлетелась по СМИ. Хотим отметить, что Руслан Ханумак никогда не был штатным работником Студии "Квартал 95". Студия ранее сотрудничала с Русланом как со сценаристом, режиссером и актером только на условиях договоров заказа", – говорится в заявлении компании.

Как пояснили комики, все штатные работники находятся в Украине, а с Ханумаком с 2021 года "Квартал 95" не имеет гражданско-правовых и трудовых отношений.

Напомним, несколько дней назад автор "хита", который раскритиковали украинцы, "Дика дичка" показался в США с сыном и заявил, что ему безразлично, если в глазах сограждан комик будет выглядеть предателем. Как объяснил артист, быть рядом с сыном ему важнее.

Днем позже Ханумак решил объяснить, как пересек государственную границу. Он показал документ, утверждающий отсрочку от мобилизации из-за хронической болезни – астмы – и этим еще больше возмутил украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер "Квартала 95" Александр Пикалов неожиданно попал в фотоотчет футбольного события в Киеве. Артист был в военной форме, что указывает на его дальнейшую службу в Национальной гвардии.

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