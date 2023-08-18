Стало известно, где служит Виталий Козловский: певец рассекретил местонахождение

Известный украинский певец, а с недавних пор еще и боец Нацгвардии, Виталий Козловский впервые рассекретил, на каком направлении защищает Украину. Артист показался на Краматорском вокзале, а значит – служит на Донбассе.

Видео дня

Он показал подписчикам, как выглядит печально известное место, куда в 8 апреля 2022 года прилетела российская "Точка-У" с зарядом кассет. Видео появилось в Instagram звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это краматорский железнодорожный вокзал. Мурашки по коже. В прошлом году здесь произошло много горя", – написал артист и военный.

Напомним, что в тот трагический день на вокзале погибли 58 человек, а ранения получили более 100 мирных граждан. На обломках одной из ракет, которой были убиты в частности маленькие дети, обнаружена надпись "За детей".

Напомним, на днях артист показал фото в блиндаже. Очевидно, что на фронте он уже около двух недель. До этого Козловский проходил обучение на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж". Своими впечатлениями он поделился в отдельном посту.

Недавно музыкант испугал подписчиков постом, где намекнул, что пережил смертельную опасность. Он обратился к Богу с благодарностью, что остался жив.

Как писал OBOZREVATEL, певец также успел принести присягу. Видео этого момента растрогало пользователей сети.

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