Виталий Козловский принял присягу перед тем, как отправиться на фронт: видео растрогало фанов
Известный украинский певец Виталий Козловский после прохождения учений на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж" принял присягу. Исполнитель был мобилизованный в ВСУ в середине июня этого года.
На личной странице в Instagram Козловский опубликовал соответствующее видео. Поклонники и коллеги писали, как гордятся артистом за его смелое решение присоединиться к защитникам Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Военную присягу – принял. Присягаю никогда не предавать украинский народ", – подписал обнародованные кадры музыкант.
Так, на видео певец подходит к командиру и дает обещание служить Украине и украинскому народу. После этого Козловского и всех его собратьев благословил священник, окропив святой водой.
Комментаторы не устают восторгаться артистом и призывают его беречь себя на передовой, куда должен отправиться Козловский после присяги: "Виталий – ты молодец. Горжусь тобой. Пусть Господь оберегает тебя и твоих собратьев. Мы молимся за вас, и нашу Украину каждый день. Береги себя! Любим тебя и обнимаем", "Настоящий мужчина! Береги себя", "У меня просто мороз по коже. Горжусь! Пусть там сверху тебя очень оберегают. Люблю", "Желаю вам успеха в тяжелом, но достойном и честном деле", "Просто спасибо".
А коллега певца Светлана Тарабарова написала: "Горжусь тобой! Слезы гордости на глазах".
Напомним, фанатам о намерении воевать Козловский рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, после чего отправился на учения.
Впоследствии певец вышел на связь с полигона, где появился в военной форме и с автоматом. Посмотреть видео можно по ссылке. Артист также вынужденно изменил имидж, побрив бороду. Козловский признался, что сам себя не узнал, а военные сказали, что так он выглядит моложе.
Ранее OBOZREVATEL также писал, что певец поделился впечатлениями от первых дней службы. По словам Козловского, нагрузки очень истощили его, а времени на творчество совсем нет.
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