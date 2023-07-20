Виталий Козловский принял присягу перед тем, как отправиться на фронт: видео растрогало фанов

Известный украинский певец Виталий Козловский после прохождения учений на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж" принял присягу. Исполнитель был мобилизованный в ВСУ в середине июня этого года.

Видео дня

На личной странице в Instagram Козловский опубликовал соответствующее видео. Поклонники и коллеги писали, как гордятся артистом за его смелое решение присоединиться к защитникам Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Военную присягу – принял. Присягаю никогда не предавать украинский народ", – подписал обнародованные кадры музыкант.

Так, на видео певец подходит к командиру и дает обещание служить Украине и украинскому народу. После этого Козловского и всех его собратьев благословил священник, окропив святой водой.

Комментаторы не устают восторгаться артистом и призывают его беречь себя на передовой, куда должен отправиться Козловский после присяги: "Виталий – ты молодец. Горжусь тобой. Пусть Господь оберегает тебя и твоих собратьев. Мы молимся за вас, и нашу Украину каждый день. Береги себя! Любим тебя и обнимаем", "Настоящий мужчина! Береги себя", "У меня просто мороз по коже. Горжусь! Пусть там сверху тебя очень оберегают. Люблю", "Желаю вам успеха в тяжелом, но достойном и честном деле", "Просто спасибо".

А коллега певца Светлана Тарабарова написала: "Горжусь тобой! Слезы гордости на глазах".

Напомним, фанатам о намерении воевать Козловский рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, после чего отправился на учения.

Впоследствии певец вышел на связь с полигона, где появился в военной форме и с автоматом. Посмотреть видео можно по ссылке. Артист также вынужденно изменил имидж, побрив бороду. Козловский признался, что сам себя не узнал, а военные сказали, что так он выглядит моложе.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что певец поделился впечатлениями от первых дней службы. По словам Козловского, нагрузки очень истощили его, а времени на творчество совсем нет.

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