Нацгвардеец-певец Козловский рассказал о первой неделе учений и трудностях, с которыми столкнулся

Украинский певец Виталий Козловский, проходящий учения на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж", поделился впечатлениями от службы. По его словам, нагрузки очень истощили артиста, а времени на творчество совсем нет.

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Однако он ищет в себе силы и мотивацию продолжать, вдохновляясь подвигами украинских воинов. Об этом звезда рассказал в своем Instagram и показал фото в форме с оружием (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Первая неделя обучения боевой подготовки была напряженной и интенсивной. Усталость есть как физическая, так и моральная. Иногда есть ощущение, что нагрузки забирают всю энергию. Сейчас нет времени и сил на творчество, которое я так люблю, в котором могу выразить свои чувства и мысли", – начал исполнитель.

Козловский поделился, что учится искать вдохновение и силу в текущих обстоятельствах. Певец остается преданным своей службе, собратьям и отступать не собирается.

"Мысль о том, что мои усилия не напрасны, мотивирует идти вперед. Мотивируют и люди, которые рядом, титанический труд военных, их вклад в нашу будущую победу", – написал артист под фото, где позирует в форме и учится стрелять.

Он также поздравил украинцев с Днем Конституции Украины и пожелал, "чтобы Основной Закон оставался надежным фундаментом наших ценностей и прав".

Напомним, что подписчикам о намерениях воевать Козловский рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, после чего отправился на учения.

Впоследствии певец вышел на связь с полигона, где появился в военной форме и с автоматом. Посмотреть видео можно по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, Козловский показал, как вынужденно изменил имидж, побрив бороду. Артист сам себя не узнал, а военные сказали, что так он выглядит моложе.

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