Козловский показал первое фото из блиндажа и пошутил о райдере

Популярный украинский певец, а с недавних пор еще и боец Нацгвардии, Виталий Козловский показал первые фото, вероятно, с фронта. Артист сфотографировался под землей и пошутил, что там есть все "по райдеру".

Видео дня

Судя по предыдущим постам звезды, можно предположить, что на фронте он находится уже около недели. Кадры появились в Instagram-stories Козловского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец показал, как оборудован его блиндаж (укрытие, устроенное на боевых позициях для защиты группы воинов – ред.). Под землей он пошутил, что условия райдера были исполнены.

Как известно, артисты перед выступлением посылают список пожеланий, включающий, например, транспорт, меню, устройство гримерки и т.п., который называют райдером.

Козловский также сделал серфи, где улыбаясь позировал, лежа в блиндаже. У артиста снова отросла борода, хотя на учениях его побрили.

Напомним, что он уже прошел обучение на полигоне и успел принести присягу. Видео этого момента растрогало пользователей сети.

Фанатам о намерении воевать Козловский рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию. Как известно, певец проходил обучение в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж".

Ранее OBOZREVATEL также писал, что звезда поделился впечатлениями от первых дней службы. По словам Козловского, нагрузка очень истощила его, а времени на творчество нет.

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