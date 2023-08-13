Козловский с передовой поблагодарил Бога, что остался живым, испугав фанов своим видом на новом видео

Известный украинский певец, а с недавних пор еще и боец Нацгвардии Виталий Козловский продолжает показывать поклонникам свои военные будни, демонстрируя фото и видео с передовой. Последние кадры в соцсетях артиста серьезно напугали интернет-пользователей. Музыкант выглядел измученно и обратился к Богу с благодарностью, что остался живым.

Видео дня

Вероятно, певец-военный с побратимами попал под вражеский обстрел. Соответствующие кадры Козловский обнародовал в InstaStories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео исполнитель в военной форме едет в кузове автомобиля. Транспортное средство очень трясет из-за неровной дороги. Поклонники не могли не обратить внимание, что Козловский выглядит очень изможденным. Его уставший внешний вид несколько напугал подписчиков.

Сам же артист прокомментировал: "За последнее время я пережил большой (мягко говоря) спектр эмоций… Слава Богу, что мы живы".

Позже музыкант разместил еще одно фото из того же кузова. На снимке видны ноги знаменитости, а также его побратимов.

"Спасибо вам, дорогие Люди, за ваши молитвы", – обратился к аудитории звездный боец.

Напомним, на днях артист показал фото в блиндаже. Очевидно, что на фронте он находится уже около недели. До этого Козловский проходил обучение на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж". Своими впечатлениями он поделился в отдельном посте.

Как писал OBOZREVATEL, певец также успел принести присягу. Видео этого момента растрогало пользователей сети.

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