Звезду 'Лиги смеха' Виктора Розового, получившего тяжелое ранение на фронте, планируют транспортировать за границу. Что известно

Воина 3-й отдельной штурмовой бригады и комика в прошлом Виктора Розового, которого тяжело ранили на фронте, возможно, придется вывезти за границу. Об этом рассказала его жена Ольга.

В Instagram избранница шоумена и героя призналась, что пока не может рассказать о ходе лечения более детально. Сбор на реабилитацию продолжается.

"В настоящее время Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не разрешат дальнейшие транспортировки за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, но отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на данный момент. Берегите себя", – написала Ольга Розовая.

Из средств, которые семье уже удалось собрать, были приобретены приборы ночного видения для собратьев Виктора Розового. Именно благодаря им бойцы смогли оказать шоумену первую помощь и вытащить его из поля боя.

"По согласию Виктора приобрели для бойцов второй роты противотанкового батальона 3 ОШБр приборы ночного видения. Ребята из 2 и 3 роты первыми оказали Виктору первичную помощь. Патрик, Дед, Гун, Иисус, благодарим вас за спасенную жизнь! А всем, кто следит, за донаты и поддержку ", – написала избранница раненого воина.

Напомним, 21 марта Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи. Вместе с ним в это сложное время остается жена, с которой воин в марте узаконил отношения.

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