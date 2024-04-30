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Звезду "Лиги смеха" Виктора Розового, получившего тяжелое ранение на фронте, планируют транспортировать за границу. Что известно

Катерина Малай
Люди
2 минуты
5,4 т.
Звезду 'Лиги смеха' Виктора Розового, получившего тяжелое ранение на фронте, планируют транспортировать за границу. Что известно

Воина 3-й отдельной штурмовой бригады и комика в прошлом Виктора Розового, которого тяжело ранили на фронте, возможно, придется вывезти за границу. Об этом рассказала его жена Ольга.

В Instagram избранница шоумена и героя призналась, что пока не может рассказать о ходе лечения более детально. Сбор на реабилитацию продолжается.

"В настоящее время Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не разрешат дальнейшие транспортировки за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, но отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на данный момент. Берегите себя", – написала Ольга Розовая.

Звезду "Лиги смеха" Виктора Розового, получившего тяжелое ранение на фронте, планируют транспортировать за границу. Что известно

Из средств, которые семье уже удалось собрать, были приобретены приборы ночного видения для собратьев Виктора Розового. Именно благодаря им бойцы смогли оказать шоумену первую помощь и вытащить его из поля боя.

Виктор Розовый в 3 ОШБр

"По согласию Виктора приобрели для бойцов второй роты противотанкового батальона 3 ОШБр приборы ночного видения. Ребята из 2 и 3 роты первыми оказали Виктору первичную помощь. Патрик, Дед, Гун, Иисус, благодарим вас за спасенную жизнь! А всем, кто следит, за донаты и поддержку ", – написала избранница раненого воина.

Звезду "Лиги смеха" Виктора Розового, получившего тяжелое ранение на фронте, планируют транспортировать за границу. Что известно

Напомним, 21 марта Розовый получил сложное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи. Вместе с ним в это сложное время остается жена, с которой воин в марте узаконил отношения.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый держатся за руки в больнице

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Викторе Розовом, как он выиграл "Лигу смеха" и в какой скандал попал во время службы.

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