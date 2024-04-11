Юмориста-защитника Виктора Розового тяжело ранили на фронте: его прооперировали

Защитника Украины, воина 3 отдельной штурмовой бригады Виктора Розового тяжело ранили на фронте. Юморист, который взял в руки оружие после начала полномасштабного российского вторжения, 21 марта получил осложненное осколочное ранение головы.

Это произошло во время выездного задания. Об этом в Instagram рассказала жена шоумена Ольга Мерзликина. Отметим, что о своей свадьбе пара объявила в начале марта. Чтобы узаконить отношения, Розовый брал 10-дневный отпуск.

Военнослужащий по состоянию на 11 апреля продолжает проходить лечение. Его супруга сообщила, что узнала о ранении 22 марта.

"Это очень сложная травма, и сложно представить, чего только стоила эвакуация.." – написала Ольга. Бойца около 200 км везли к медицинскому учреждению, ему понадобилась оперативная помощь нейрохирургов.

"Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос о его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину", – отметила жена юмориста.

Она назвала своего мужа очень волевым. Поэтому воин делает невероятные успехи. "Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", – уверена Мерзликина.

Родные хотят, чтобы Розовый попал на реабилитацию в специальный центр заграницей.

Добавим: Виктору Розовому 36 лет, он родился во Львове. В мирной жизни активно занимался юмором, всплеск популярности получил после участия своей команды "Загорецька Людмила Степанівна" в телевизионном проекте "Ліга сміху".

Как писал OBOZ.UA, 10 апреля состоялась церемония прощания с актером Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги Андреем Доманским. Он погиб на войне с российскими террористами. Артист пошел на передовую добровольцем.

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