Стали известны подробности последних дней жизни принца Филиппа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в кругу своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.

По словам биографа британской королевской семьи Ричарда Кейя, принц Филипп последние дни находился в своей спальне с видом на Восточную террасу Виндзорского замка, пишет об этом Daily Mail. Большую часть дня принц Филипп спал, но не смотря на ухудшение здоровья королевская чета все еще могла проводить время друг с другом.

В дни, когда герцог чувствовал себя хорошо, он предпочитал ходить с помощью трости и отказывался использовать инвалидное кресло. Кроме этого, герцог много времени проводил за чтением, часто разговаривал со своим близкими и заявлял, что со всеми проблемами он справится сам

"У него было только одно стремление: он был полон решимости не закончить свои дни в больнице. Когда он вернулся в Виндзор, он сказал, что не вернется ни в какую больницу", – рассказывал источник.

Герцог не хотел возвращаться в больницу, отказывался использовать инвалидное кресло и слуховой аппарат . Associated Press

К слову, принц Филипп не дожил два месяца до своего 100-летнего юбилея. Герцог умер через полмесяца после возвращения из больницы, где ему сделали операцию на сердце.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля, в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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