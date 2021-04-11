Стали відомі подробиці останніх днів життя принца Філіпа

Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп провів останні дні життя вдома, в колі своєї дружини. Він намагався бути сильним і незалежним до кінця.

За словами біографа британської королівської сім'ї Річарда Кейя, принц Філіп останні дні перебував у своїй спальні з видом на Східну терасу Віндзорського замку, пише про це Daily Mail. Більшу частину дня принц Філіп спав, але не дивлячись на погіршення здоров'я королівське подружжя все ще могло проводити час один з одним.

У дні, коли герцог почувався добре, він ходив за допомогою палиці і відмовлявся використовувати інвалідне крісло. Крім цього, герцог багато часу проводив за читанням, часто розмовляв зі своїм близькими і заявляв, що з усіма проблемами він впорається сам

"У нього було тільки одне прагнення: він був сповнений рішучості не закінчити свої дні в лікарні. Коли він повернувся в Віндзор, він сказав, що не повернеться ні в яку лікарню", – розповідало джерело.

Герцог не хотів повертатися в лікарню, відмовлявся використовувати інвалідне крісло і слуховий апарат. Associated Press

До слова, принц Філіп не дожив два місяці до свого 100-річного ювілею. Герцог помер через півмісяця після повернення з лікарні, де йому зробили операцію на серці.

Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер 9 квітня, у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина буде у жалобі 30 днів.

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