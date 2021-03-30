Стали відомі дата і номер виступу Go_A на "Євробаченні-2021"

Організатори "Євробачення-2021" визначили порядок виступу країн-учасниць в конкурсі. Так, представники України, гурт Go_A. вийде на сцену в першому півфіналі під номером 15.

Відповідний список був опублікований на сайті Eurovision. У першому півфіналі також виступлять Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан і Мальта.

У другому півфіналі виступлять: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

Раніше український гурт Go_A презентував новий кліп на пісню SHUM, з якою поїде на Євробачення від України. Вокалістка колективу зазначила, що обрізати первинну версію пісні, щоб адаптувати її для конкурсу, було непросто.

До речі, пісенний конкурс Євробачення 2021 відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), і пройде в заявлені раніше дати – 18 (перший півфінал), 20 (другий півфінал) і 22 травня (фінал).

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори Євробачення затвердили формат конкурсу на 2021. У травні він пройде за так званим сценарієм "B" – із приїздом артистів у Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей у команді кожного учасника.