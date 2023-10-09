Стали известны дата и место прощания с Ниной Матвиенко

Прощание с украинской певицей и актрисой Ниной Матвиенко состоится в среду, 11 октября, в помещении Национальной филармонии Украины в Киеве. Похоронят ее на Зверинецком кладбище.

Об этом сообщила дочь народной артистки Украины, певица Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram. Антонина также выложила стороз, в котором уже озвучила информацию.

По словам певицы, прощание с Ниной Матвиенко продлится с 11:00 до 13:00.

Видео дня

Тоня Матвиенко поделилась фото Нины Митрофанивны, рядом с которым стоит свеча. А также выложила видеоклип с архвиными кадрами легендарной певицы: на них она молодая, улыбчивая, одетая в аутентичную одежду, изображенная с семьей.

Украинская певица Нина Матвиенко скончалась за два дня до своего 76-летия. Украинцы восхищались Матвиенко, в частности, за ее голос и волшебные песни. Одной из самых популярных является чувственная композиция-мантра "Квітка-душа", которая будет навсегда ассоциироваться с артисткой. О других песнях, за которые украинцы любили легендарную певицу – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал о нелегкой судьбе Нины Матвиенко: певица из многодетной семьи, начала работать в возрасте 4-х лет, страдала из-за отца и хотела развестись после 50 лет брака.

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