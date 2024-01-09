Стала известна официальная причина смерти Шинейд О'Коннор

В июле 2023 года из жизни ушла легенда ирландской музыки Шинейд О'Коннор, которой было 56 лет. Прошло полгода, и Королевский суд Саутворко наконец-то объявил официальную причину смерти певицы.

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Так, вскрытие и последующее расследование смерти установило, что О'Коннор умерла "в результате естественных причин". Об этом пишет Мetro.

Представитель правоохранительных органов добавил, что производство по смерти певицы прекращено.

"Мы подтверждаем, что госпожа О'Коннор умерла по естественным причинам. Поэтому коронер прекратил свое участие в расследовании ее смерти", – процитировали журналисты официальные заявления суда.

Напомним, в июле прошлого года в дом звезды в Лондоне вызвали полицию после того, как ее нашли "бездыханной". Семья и друзья выступили с заявлением, что они опустошены и попросили уединения "в это очень тяжелое время". 8 декабря 2023 года Шинейд О'Коннор могло исполниться 57 лет.

Ранее родственникам О'Коннор было доложено, что ее смерть не будет рассматриваться как подозрительная. Некоторые СМИ выдвигали версию, что артистку, прославившуюся благодаря песне Принса – Nothing Compares 2 U и за всю свою жизнь издавшую 10 музыкальных альбомов, унес рак.

Известно, что на протяжении всей жизни у исполнительницы были серьезные проблемы с психикой. Ситуация усугубилась после трагической потери сына, который в январе 2022 года совершил суицид. Друг и продюсер артистки Дэвид Холмс утверждает, что О'Коннор "умерла от разбитого сердца", ведь она очень страдала после того, как наследник покончил с собой.

Через неделю после самоубийства 17-летнего Шейна исполнительница также пыталась покончить с собой. Она написала в соцсетях, что "решила пойти за сыном", потому что не видит смысла жить без него, а также назвала себя "дерьмом". Этот эпизод из прошлого певицы дал повод некоторым поклонникам предполагать, что она сделала еще одну попытку суицида, которая в этот раз оказалась роковой.

Отметим, что у Шинейд остались еще трое детей – сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил и дочь Ройсин.

Также добавим: незадолго до смерти певица написала на своей странице в Facebook, что она вернулась в Лондон и заканчивает работу над альбомом, который должен выйти в следующем году. Она также поделилась планами совершить поездку по Австралии и Новой Зеландии в 2024 году, а также по Европе, США и другим странам в 2025-м. Подробнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шинейд О'Коннор пришла на похороны своего сына в розовом костюме. По словам скорбной матери, 17-летнему Шейну понравился бы ее яркий образ.

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