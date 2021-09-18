'Співають всі': стали известны финалисты четвертого выпуска

В субботу, 18 сентября вышел четвертый выпуск шоу "Співають всі" на телеканале "Украина". В результате упорной борьбы в финал с первого места с результатом в 100 баллов вышла участница из Днепра Наталья Слаква.

Артистка поразила членов жюри своими вокальными способностями. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Во время выступления Наталья рассказала, что без пения она бы зачахла и именно так женщина зарабатывает на жизнь. Все началось с подарка отца – гитары. "Участница из народа", как назвал ее Дядя Жора, поразила судей своим исполнением песни Роман группы "НеАнгелы" и получила наивысший результат.

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Вторым финалистом стала группа "7teens Band" из Ивано-Франковска. За выход в финал они соревновались с киевлянином Евгением Прудником, который закрывал своим выступлением четвертый выпуск шоу. В батле киевлянин спел песню "Тучи" группы Iванушкы International, тинейджеры – "Зорі" группы KALUSH.

Тем не менее, молодым артистам удалось покорить сердца жюри и получить желаемый пропуск с результатом 95 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый выпуск "Співають всі" поразил жюри разнообразием артистов – от молодых "7teens Band" до 56-летней Марины Викторовой из Кривого Рога и участника с Кубы. Всю хронику событий можно прочитать в онлайне.

Также, во время шоу решили подшутить над капитаном жюри Натальей Могилевской – Владимир Остапчук заявил, что участник Марсель влюблен в артистку.

Подробности третьего выпуска шоу "Співають всі".